Tagasi 24.03.25, 14:02 Aarne Leisalu: paneme valimised roteeruma Roteeruv valimissüsteem suurendaks oluliselt valitavate kogude kompetentsust, kirjutab Aarne Leisalu arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

“Sageli tekib pärast valimisi olukord, kus suur hulk uusi saadikuid on sunnitud omandama elementaarseid oskusi ja õppima selgeks seadusandliku süsteemi toimimise nüansid ning viima end kurssi seadusandliku kogu varasema tegevusega,” kirjutab Aarne Leisalu. Foto: Erakogu

Ühiskonna järjepidevuse tagamiseks on vältimatu kujundada poliitiline süsteem ühiskonna jätkusuutlikkust tagavana ja maksimaalselt suure hulga ühiskonnaliikmete ühishuvidele vastavana. Eelkõige on see võimalik kodanike ühiskonna juhtimisse ja arendamisse laialdasema kaasamise võimaluste loomisega. Nii on võimalik vähendada kodaniku ja riigi kaugenemist, ametnikkonna korrumpeerumist ja poliitikute põhimõttelagedust.

On üldtuntud tõde, et vajalikud, kuid karmid ühiskonnakorralduslikud otsused tehakse pärast valimisi – lootuses, et valija neid järgmiste valimiste ajaks enam ei mäleta – ning enne valimisi n-ö asfalteeritakse tänavaid ja lapitakse auke ja moositakse muul kombel valijat, jättes riigile/omavalitsusele vajalikud ebamugavamad otsused tulevikuks.

Valimiseelne propaganda hakkab muutuma juba naljakaks oma ületrumpavate vastutustundetusele lähenevate lubaduste, tänavakampaaniate, nänni jagamisega jms, mis kaovad kohe kuni järgmiste valimisteni. Seetõttu kulgeb riigi areng ning valitute suhtlus valijaga suuresti valimistsükleid mööda, vaatamata kogukonna või majanduse vajadustele.

Järjepidevam juhtimine Eelnevast tulenevalt oleks vajalik riigijuhtimise terviknägemuse ja kvaliteedi tagamiseks säilitada järjepidevus nii riigi kui ka omavalituste valitavates organites. Käesoleval ajal kannavad seda vaid võimuorganite ametnikkond ja tagasivalitud saadikud. Sageli tekib pärast valimisi olukord, kus suur hulk uusi saadikuid on sunnitud omandama elementaarseid oskusi ja õppima selgeks seadusandliku süsteemi toimimise nüansid ning viima end kurssi seadusandliku kogu varasema tegevusega. Teisalt tekib olukord, kus kogenud karjääripoliitikul on head võimalused oma „tarkust" läbi suruda ning ametnikel otsuseid „vajalikus" suunas kujundada. Valitavate kogude jätkusuutlikkust ja kompetentsust suurendaks oluliselt roteeruv valimissüsteem. See tähendaks, et igal valimisperioodil valitakse uuesti vaid kolmandik (või pool) valitavast kogust. Samas tuleb valimiste vahelist perioodi vastavalt lühendada ja valmisseadustikku lihtsustada. Seekaudu tekiks järjepidevam riigi ja kohaliku omavalitsuse juhtimine, väheneks pikast valimisperioodist tulenev juhtimise ja arengu laperdamine, aga tekiks ka võimu selgem sidestatus valijate huvidega. Kiiremini kaovad olukorrad, kus riiki juhib vähese valijate toetusega koalitsioon ja valijate tegelik tahe realiseerub alles iga nelja aasta järel. Arvestatav vastuväide on see, et sagedasemad valimised on täiendav kulutus. Samas peaks riigi/kohaliku omavalitsuse juhtimisotsuste kvaliteedi tõus ja järjepidevus need kulud suuresti kompenseerima. Pealegi viivad sagedasemad valimised alla ka otsesed valimiskulutused ning kahandavad võimu teostamise ja riigi arengu tsüklilisust. Otseseid valimiskulutusi aitaks alandada riigikogu ja kohalike omavalitsuste valimiste ajaline ühendamine ning edasine internetipõhiste valimiste laienemine ja areng.

Valitud kogus peab saadik esindama vastavat piirkonda tervikuna. Rääkida oma küla/valla/linna valijate esindamisest on kohatu ning piirkonna tervikhuvisid ja -arengut kahjustav. Ka kohalike omavalitsuste volinikud peavad endale selgelt aru andma, et nad ei esinda mitte oma küla, vaid omavalitsust tervikuna ja peavad vaeva nägema selle tervikliku arendamise eest.

Seepärast tuleb valimised läbi viia üldriiklike (või valla/linna) üldnimekirjade alusel konkreetseid piirkondi välistavalt. Sellest ei tule midagi head, kui valitavate kogude liikmed hakkavad n-ö tekki kiskuma oma valimispiirkonna huvidest lähtuvalt.

Eesti-suguse väikeriigi eduks on originaalsed tervele mõistusele tuginevad lahendused. Teistest edukamad suudame olla vaid oma osavuse, kiire otsustamise ja tegutsemise, aga ka võimu ja vaimu ühtsuse tõttu.

Roteeruv valitavate kogude valimissüsteem, valijale mugavalt korraldatud hääletussüsteem ning ühishuvide suurem esindatus ja seekaudu suurem kodanikkonna kaasatus riigijuhtimisse võiksid olla olulised väikese ühiskonna jätkusuutlikkust tagavad ideed.