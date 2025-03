Tagasi 22.03.25, 13:39 Mait Schmidt: saame paremaks läbi… golfi Jään endale kindlaks – golfist võiks saada Eesti edulugu, kirjutab Estonian Golf & Country Clubi (EGCC) asutaja Mait Schmidt arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

“Golf arendab inimest mitmekülgselt, nii füüsiliselt kui ka vaimselt. See on väga mentaalne harrastus ja kui sa ise endaga hakkama ei saa, siis ei suuda sa ka golfi mängida,” kirjutab Mait Schmidt. Foto: Erakogu

Maailm on hulluks läinud. Elu sunnib peale meeletut tempot ja kui sa sellega kaasa ei lähe, siis sa kaotad ja oled kaotaja! Aga kes tahaks kaotada?

Ja mina kirjutan golfist. No see veel puudus! Keegi loll kirjutab golfist, mingist rikkurite mängust ja lõbust, samal ajal kui käib sõda ja kõik justkui põleb…

Selle konkursi nimi on ju „Edukas Eesti“, mis see golf siia puutub? Aga ma olen julge mees ning jään endale truuks. Kuidas saaks golfist tekkida Eesti edulugu, mis viiks meie ühiskonda edasi? Palun võtke natuke aega ja lugege tähelepanelikult!

Viis lisa-aastat Mulle tutvustati golfi 1992. aastal ning seega olen golfi mänginud juba üle 30 aasta – praktiliselt poole oma elust. Ja see on olnud minu elu parim pool. Juba alates 1994. aastast hakkasin käima välismaal mängimas, kus õnnestus näha maailma parimaid golfiväljakuid, tutvuda paljude uute inimestega ning ka mõista, miks seda mängu mängib maailmas umbes 100 miljonit inimest. Mulle ei olnud palju vaja, hakkasin seda mängu ka Eestis propageerima ning teen seda tänaseni. Miks? Mis mäng see siis selline on? Golfi mängitakse 18rajalisel golfiväljakul ning selle pikkus on umbes 6 km, aga selle läbimiseks kõnnib inimene keskmiselt 10 km ning aega kulub selleks ligi 4 tundi. Tavaline golfar mängib aastas umbes 40 golfiringi, kuid mul on siiani õnnestunud mängida umbes 100 ringi aastas ehk ainuüksi golfiväljakul kõnnin aastas ligi 1000 km. Ei pea vist lisamagi, kui kasulik see tervisele on. Rootsi Karolinska ülikool on aastaid uurinud golfareid ning nad on jõudnud järeldusele, et keskmiselt elab golfimängija viis aastat kauem kui mittesportlik inimene ja need viis aastat on tervelt elatud aastad. Kes siis seda ei tahaks? Toimetaja märkus: Mait Schmidti lugu võib võtta mõttelise järglasena 2023. aasta konkursil geoloog Margus Raha esitatud artiklile Mait Schmidti lugu võib võtta mõttelise järglasena 2023. aasta konkursil geoloogesitatud artiklile "Aga äkki näitab meie edukust hoopis golfimängijate arv?" , mis ilmus hiljem ka Eesti Golfi Liidu kanalites. Golfi mängitakse üldjuhul kahekesi, kolmekesi või neljakesi koos, aga saab mängida ka üksinda. Esimesena lööb palli alati see, kelle pall on august kõige kaugemal ehk kõik liiguvad rajal koos ning on aega omavahel suhelda ja juttu rääkida. Golf on väga sotsiaalne mäng – seda saavad koos mängida nii vanaisad ja vanaemad kui ka nende lapsed ja lapselapsed. Golfiväljakud rajatakse tavaliselt looduskaunitesse kohtadesse. Alati on golfiväljakud seotud ka veega ning väga tihti asuvad golfiväljakud reljeefsel maastikul. Golfiväljak võtab enda alla minimaalselt 75 hektarit ja kogu see ala on korrastatud, alati muru niidetud ning silmale ilus vaadata. EGCC golfiväljaku näite puhul võin kinnitada, et isegi metsloomad ei ole meie juurest ära läinud ning alles hiljuti loendati meie juures üle 100 linnuliigi.

Natuuri ei peida

Võib olla olete kuulnud ütlust, et kõik suured äritehingud tehakse golfiväljakul. Kas tõesti ongi nii?

Kui inimene mängib golfi, siis ta üritab võimalikult väheste löökide arvuga saada golfipalli auku ehk golfiraja lõppu. Mängu ajal on ta täielikult keskendunud. Sellises olukorras tuleb väga hästi esile tema karakter ning kaasmängijatel on väga lihtne aru saada, millise inimesega on tegemist. Nelja tunni jooksul ei ole võimalik enda natuuri peita, isegi kui ka väga tahaks. Sporti tehes ja looduses viibides on inimene vaba ja saab kiiresti selgeks, kas temaga tasub mingeid kokkuleppeid ja tehinguid sõlmida või mitte. Sellest ka selline ütlus.

Mainisin, et üks golfiring võtab aega umbes neli tundi. Enamus arvab, et sellist aega neil lihtsalt ei ole. Töö, pere, hobid jne. Aga ma kinnitan teile, et tegelikult on teil see aeg olemas – te lihtsalt pole seda märganud. Kui te hakkate golfi mängima, siis lihtsalt korraldate oma elu natuke ringi ja avastate, et kõik saab ikkagi tehtud.

Täielik müüt

Arvatavasti enamus on kuulnud ja arvab, et golf on väga kallis harrastus ja seda saavad endale lubada ainult rikkad inimesed. See on täiesti vale müüt. Eestis maksab golfi harrastamine keskmiselt 100 eurot kuus ja see on täiesti võrreldav teiste harrastustega, kui isegi mitte odavam. Ning selle raha eest võib mängida kasvõi iga päev.

Muide, maailmas on praktiliselt pooled mängijad seeniorid ehk siis pensionärid. Skandinaavias on see protsent veelgi suurem ning jõudsalt kasvab ka naismängijate ja laste osakaal. Kas teile meeldib, kui teie laps on pidevalt arvutis või telefonis, või siiski eelistaksite, et ta mängiks mingeid mänge hoopis õues?

Mentaalne harrastus

Aga ikkagi – kuidas võiks golfist saada Eesti edulugu? Golf arendab inimest mitmekülgselt, nii füüsiliselt kui ka vaimselt. See on väga mentaalne harrastus ja kui sa ise endaga hakkama ei saa, siis ei suuda sa ka golfi mängida.

Loomulikult on olemas ka golfikultuur, samamoodi kui on olemas eesti rahvuskultuur. See tähendab, et kindel inimrühm teab, kuidas ja miks nad teatud asju teevad ning millised normid ja väärtused neile omased on. Ja kui sa kuulud sellese rühma, siis on see suurepärane tunne. Sa naudid seda, koged positiivseid emotsioone, puhkad välja igapäevasest rutiinist, kogud energiat ning oled rõõmus ja õnnelik.

Niisiis: mängime golfi. Siis me jaksame tööd teha, oleme produktiivsemad, kasutame oma aega paremini ja oleme lihtsalt tublid inimesed.

See ongi meie suurepärane võimalus – saada paremaks inimeseks läbi golfi ja olla iga päeva natuke paremad. Miiline õnn ja rõõm! Elame ja mängime kui lapsed!