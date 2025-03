Tagasi 27.03.25, 15:19 Anneli Andersen: kustkohast jookseb NATO piir ekspordis? Narvas asuvad ettevõtted ei pruugi olla NATO riikide sõjatööstusele parketikõlbulikud, kirjutab Export2Norway asutaja ja Norra-Eesti kaubanduskoja juhatuse liige Anneli Andersen.

“Kuigi olen kahe käega Ida-Virumaale suunatavate tööstusinvesteeringute poolt, siis ehk peaksime tänases karmis geopoliitilises olukorras mõtlema ka sellele, kuidas lisaks õiglasele üleminekule toetada Eesti tootjate n-ö NATO-parketisõbralikkuse kasvatamist,” kirjutab Export2Norway juht Anneli Andersen. Foto: Erakogu

Kas olete mõelnud, kust läheb NATO piir ekspordis? Kas ikka mööda Narva jõge, nagu me tahaksime uskuda, või on see sõjaga seoses mõned sammud lääne poole nihkunud?