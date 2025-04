Tagasi 29.04.25, 09:00 Andrus Kaarelson: globaalse kriisi lävel tuleb roosad prillid eest võtta Valitsus peab peab loobuma soovmõtlemisest ja viima riigi rahanduspoliitika vastavusse majanduskeskkonna tegeliku olukorraga. Pärast USA tolliraputust on selge, et varasem majanduskasvu prognoos oli rajatud soovmõtlemisele, kirjutab Parempoolsete juhatuse liige Andrus Kaarelson.

Andrus Kaarelson.

Foto: e-estonia.com

Tänavune riigieelarve on koostatud eeldusel, et majandus kasvab 3,3% ning nominaalkasv ulatub 7,1 protsendini. Nüüdseks on aga ilmne, et selline optimism on põhjendamatu. Prognoositud tulude (5,2%) ja kulude (3,5%) kasv eeldab tugevat majandust, mida meil lihtsalt ei ole. Tegelik kasv jääb tõenäoliselt vaevu ühe protsendi piirimaile või alla selle.