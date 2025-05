Rinel Pius: eelista autentseid töötajaid, isegi kui nad pole tipptalendid

Soome pereettevõtet SOL Balticsit juba 11 aastat juhtinud Rinel Piusi teekond ettevõtte juhiks sai alguse tema enda initsiatiivil. “See on hea lugu. Ma tegelikult ise helistasin neile, ütlesin, et ma olen tööturul saadaval ja küsisin, et kas on midagi pakkuda.”