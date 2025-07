Tagasi 22.07.25, 16:00 Andres Haavel: eelarve, mis julgeb unistada Seadusandjate ja riigikontrolli soov koostada eelarve, mis suudaks sendi täpsusega tulevikku ennustada, halvab loovuse ning pidurdab paindlikkust ja otsustusjulgust, kirjutab Andres Haavel (Empowerment).

Riigikogu suur saal.

Foto: Andres Haabu

Meie riik sünnib igal aastal uuesti. Vaikselt, arvutiekraanide taga, sõrmed klaviatuuril ja pilgud eelarvereal. Me ei kuule trummipõrinaid. Me ei näe paraade. Aga just seal – Exceli lahtrites ja seletuskirjades – sünnib see, mida me lubame oma rahvale. Kuidas me hoiame oma õpetajaid. Kuidas me ravime oma haigeid. Kuidas me ehitame homset.