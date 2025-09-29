Tagasi ST 29.09.25, 11:29 Ehitussektori uued tuuled: põhuplaat lammutab müüte ja aitab luua säästlikke elamuid Kiiresti muutuvas maailmas, kus energiatõhusus, keskkonnahoid ja tervislik elukeskkond on saanud prioriteediks, otsib ehitussektor pidevalt uusi ja nutikaid lahendusi. Värskes sisuturundussaates räägime innovaatilistest põhuplaatidest, mis kõik need olulised punktid ühendab, ja jagame elamuskogemusi neist ehitatud majades.

Voose Päikesekodu looja Tanel Talve ja Kodu Kuubis juht Germo Karro.

Foto: Äripäev

Saates kuuleb, kuidas valmib tipptasemel ehitusmaterjal, mis pakub ületamatut soojustust, heliisolatsiooni ja tugevust ning miks on põhu valimine nutikas samm nii koduomaniku kui ettevõtja jaoks. Karro kummutab levinud müüte põhumajade kohta ja selgitab, kuidas Kodu Kuubis lahendused aitavad vähendada süsinikujalajälge ja luua tervislikku sisekliimat.

Tanel Talve jagab, kuidas tema eelarvamused põhuplaatide kohta kogemuse käigus hajusid. "Väljas on korralikud miinuskraadid juba jupp aega, õhksoojuspump hoiab 19 kraadi hoones sees ja küttekulud on täiesti uskumatult madalad. Pakun, et ka suvel palavaga on meie Päikesekodus hubane temperatuur ilma suurte energiakuludeta, nii et tõesti, hea töö Kodu Kuubis!"

Talve selgitab, mis inspireeris teda looma just sellist elamuskohta, mis pakub majutust kärjemajades, meeldejäävaid sündmusi ja seiklusi looduses. "Hullud ideed tuleb kähku ära teha, enne kui mõistus koju tagasi tuleb." Tema sõnul on innovatsioon, digitaliseerimine ja automatiseerimine maapiirkonnas ellujäämise märksõnad.

Saatekülalised jagavad väärtuslikke soovitusi neile, kes unistavad säästlikust kodust või plaanivad innovaatilist ettevõtmist loodusesse. Saadet juhib Tõnu Einasto.

