Mart Võrklaeva vastulause: Lauri Hussar eksitab. Kallase valitsus tegi ajaloo suurimaid maksuleevendusi
Kaja Kallase juhitud valitsused on teinud ilmselt Eesti ajaloo suurimad tulumaksu leevendused, kirjutab Kallase teise valitsuse rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond) vastukajas Äripäeva raadio saatele “Poliitikute töölaud“.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.