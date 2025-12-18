Riigikontroll kritiseerib valitsust inertsist lohiseva eelarve eest

Riigikontrolör Janar Holm ütles saates “Kuum tool”, et Eestis peaks riigi rahaasjadest rääkides ütlema ausalt ja julgelt välja ka selle, mida me enam ei tee. “Ilma loobumisgeenita eelarvet korda ei saa,” on Janar Holm kindel.
Kolmapäeval võetakse vastu riigieelarve, mis kõige muu kõrval “ei jäta Reinsalule midagi”, nagu olevat kord kõlanud Kristen Michali valitsuse pressikonverentsil. Kas see päädib lähiaastail vältimatu maksutõusuga?
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.