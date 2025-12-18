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Riigikontroll kritiseerib valitsust inertsist lohiseva eelarve eest

Ühest aastast teise kanduvad summad üha kasvavad ja riigikontrollil on kahtlus, et ministeeriumid peidavad ülekantavasse rahasse lihtsalt raha kärbete eest.
2024. aastal ulatusid riigieelarve kulud pea 18 miljardini, koos ülekantud kuludega isegi 19 miljardini, aga tulud 17 miljardi euroni. Mis toimub, küsib riigikontrolör Janar Holm.
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