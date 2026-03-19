Raido Kivikangur: miks jääb nutikas juht pärast edutamist klaaslae alla kinni?

Uus juht ei kuku enamasti läbi sellepärast, et tal pole piisavalt teadmisi. Ta komistab kolme nähtamatu probleemi otsa, millest harva räägitakse, kuid mis määravad, kas juhtimisteekond saab enesekindla stardi või lööb kohe alguses kõikuma.
Viimaste aastate suvised paduvihmad on näidanud, et Eesti linnade sademeveesüsteemid ei tule äärmuslike ilmastikuoludega alati toime. Üha sagedamini ujutavad lühikese aja jooksul maha sadanud vihmad üle tänavaid, ristmikke ja hoove, samal ajal kui pikematel kuivaperioodidel tuleb haljastust kasta joogiveega. See paneb omavalitsused otsima lahendusi, mis aitaksid vihmavett senisest nutikamalt koguda ja kasutada.