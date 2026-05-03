Raadiokava: miks Infortar uusi oste ei tee?

Äripäeva raadio uue nädala esimeses hommikuprogrammis astub teiste seas üles suurettevõtja Ain Hanschmidt, kes saab kommenteerida Infortari värskeid tulemusi ja selgitada investoritele, mis on saanud ettevõtte laienemisplaanidest.
06.45–09.45 “Hommikuprogramm”.
Varasematel aastatel energeetikas ja põllumajanduses mitu ülevõtmist teinud Infortar pole viimastel kvartalitel enam uusi oste teinud. Uurime esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis Infortari juhilt Ain Hanschmidt
ilt, miks on börsifirma laienemishoog raugenud? Lisaks vaatame koos Hanschmidtiga üle esmaspäeva hommikul börsile avaldatavad Infortari selle aasta esimese kvartali tulemused.
Eesti Panga presidendil Madis Müller
il palume avada Euroopa Keskpanga viimase istungi arutelu telgitaguseid ja selgitada, kuidas näevad Euroopa majanduse tulevikuväljavaateid eurotsooni keskpankurid.
Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo
ga räägime esmaspäeval käivituvast uuest ettevõtete toetusmeetmest ehk innovatsioonilaenust, mida EIS hakkab jagama. Kuulajad saavad teada, millistele investeerimisprojektidele seda toetust saab taotleda ja miks sellist toetusmeedet üldse on vaja?
Maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Ursula Riimaa
ga vestleme Euroopa Liidu tollireformist, mis toob kaasa suuri muutusi ettevõtetele, e-kaubandusele ja väljaspoolt Euroopa Liitu kaupu soetavatele eraisikutele.
Hommikuprogrammi juhib Aivar Hundimägi ja raadiouudiseid toimetab Kristjan Kurg.
10.00–11.00 “Sisuturundussaade”.
Räägime Eesti päikeseenergia turu tegelikust seisust – miks ei tooda paljud päikesepargid oodatud mahus ning millised vead projekteerimises ja ehituses lähevad investorile hiljem kalliks maksma. Külas on RMEnergy
kaasasutajad Remo Lillepõld
ja Mihhail Mitrofanov
ning Scener
i juhatuse liige Jaak Urm
.
Saadet juhib Juuli Nemvalts.
11.00–12.00 “Kuum tool”.
Äripäeva raadio kuumale toolile istub Matis Mäeker
, kes nimetati märtsis uueks ametiajaks Rahapesu Andmebüroo
juhiks.
Saatejuht on Polina Volkova.
13.00–14.00 “Äri ja tehnoloogia”.
Saates arutatakse muu hulgas hiljuti Äripäevastki ühe eksperimendina läbi käinud teemal ehk kuidas klient saab vahetada mobiilsideoperaatorit. Mida annaks selle protsessi lühendamine, mis riske ja võimalusi see looks, mida peaks tegema riik ning mida sidefirmad. Kuuleme klippi arutelust, kus osalesid Telia Eesti
juht Andre Visse
ja Tele2 Eesti
juht Margus Nõlvak
.
Vestlust suunas Äritehnoloogia.ee juht Indrek Kald.
15.00–16.00 “Lavajutud”.
Seekord kuulame ettekannet konverentsilt “Transport ja liikuvus 2026”. Bolti sõiduteenuste juht Oscar Rõõm
räägib sellest, mida oleks liikuvuse korraldamisel õppida Bolti rahvusvahelistest kogemustest.
Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.
