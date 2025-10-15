Miljoniprojekt. Infortar toob Eestisse profigolfi võistlussarja

ST Sisuturundus 15.10.25, 11:00

Scandagra Eesti AS tegevjuhi Eigo Siimu sõnul on põllumajandusvaldkonna süda koostöö ja vastastikune usaldus. Pärast esimest kümmet kuud ametis tõdeb ta, et sektor on küll keerulises seisus, kuid just nüüd on kõige olulisem seista põllumehe kõrval ja aidata tal raskused üle elada.