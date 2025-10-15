Miljoniprojekt. Infortar toob Eestisse profigolfi võistlussarja

Eesti Golfi Liidu president ja Infortari suuromanik Ain Hanschmidt (vasakul) ja Estonian Golf & Country Clubi juhatuse esimees Hanno Kross kirjutasid golfikinnas käes alla lepingule, mis toob Eestisse profigolfi võitlussarja.
Foto: Liis Treimann
Infortari suuromanik ja Eesti Golfi Liidu president Ain Hanschmidt on suure plaaniga: viia Eesti noored golfimängijad maailma tippu.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Scandagra Eesti AS tegevjuhi Eigo Siimu sõnul on põllumajandusvaldkonna süda koostöö ja vastastikune usaldus. Pärast esimest kümmet kuud ametis tõdeb ta, et sektor on küll keerulises seisus, kuid just nüüd on kõige olulisem seista põllumehe kõrval ja aidata tal raskused üle elada.