70ndate rallilegend sünnib superautona taas

Uue auto nimeks saab The New Stratos ja seda müüakse üle maailma kolmes erinevas variandis. Liiklusesse passiv supermasin, rajale mõeldud GT võidusõiduauto ja Safari paketiga rallikas. Uuest mootorist on teada vaid võimsus - üle 550 hobujõu, mootori valmistaja, töömaht ja silindrite arv on siiani saladuses.

Samuti pole hinna kohta infot, aga The Drive kahtlustab, et uue Stratose ostuks võimaluse saamiseks peab huviline õiget inimest tundma. Autot saab näha järgmise kuu alguses toimuval Genfi autonäitusel.