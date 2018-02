Porsched diislit enam ei rüüpa

Viidates olematule tarbijanõudlusele ja elektrilise tuleviku suhtes valitsevale kindlusele, on Porsche ametlikult teatanud diiselmootorite pakkumise lõpetamisest pärast üheksa aastat kestnud tootmist. Esimene diiselmootoriga Porsche oli aastal 2009. valminud Cayenne ja viimaseks jäävad Macan S Diesel ja Panamera 4S Diesel.

“Diiselmootorid mängisid traditsiooniliselt teisejärgulist rolli Porsche jaoks,” ütles Porsche Põhja-Ameerika korporatiivse kommunikatsiooni mänedžer Marcus Kabel oma e-kirjas The Drive'ile. “Porsche ei arenda ega ehita ise diiselmootoreid. Praegu diiselmootoriga mudelite nõudlus langeb ning huvi hübriid- ja bensiinimootoritega mudelite vastu on oluliselt suurenenud. Porsche on teinud muutusi oma tootmise planeerimises ja on seadnud tootmise lõpetamise kuupäevaks diisel-Macan S-i jaoks 15. veebruari 2018. See otsus tähendab, et kõik tellimused Macan S Dieseli sõidukile on tootmisprogrammist juba välja võetud.”

Uudis saabus varsti pärast eelmist teadaannet, milles Porsche andis teada, et kahekordistab oma elektrifitseerimiseelarve 6 miljardi euroni. Diiselmootorite kasutamise lõpetamine on järjekordne märk autotootja kindlameelsest keskendumisest elektri- ja hübriidmootoriga sportautode ja luksusmaasturite tootmisele.

“Ameerika Ühendriikides oli Cayenne ainus Porsche mudel, mida diislina pakuti,“ ütles Kabel. “3. novembril 2015 otsustas Porsche Cars North America vabatahtlikult 2014 kuni 2016 mudeliaastate Porsche Cayenne'i diiselmootoriga sõidukite müügi lõpetada. Edaspidi keskendume tehnilisi tipplahendusi pakkuvatele bensiini ja hübriidajamitele, aga ka elektrimootoritele. Me ei paku enam tulevikus USAs diiselmootoreid.”

The Drive'ile paistab, et Porschest huvituvatele autojuhtidele ei paku diiselmootorid mingit huvi. Kõneisik ütles ka, et otsusest moodustas olulise osa ka tarkvarauuendus, mille üle “kohalike võimudega konsultatsioone peetakse”. Teisisõnu pole Porschel mõtet arendada diiselmootoreid, mis heitmenormidega kaasas käia suudaksid.

See pole iseenesest suur üllatus, aga on siiski oluline märk diiselmootorite tuleviku kohta. The Drive ennustas toimuvat juba varem, kui 2019. aastaks värskenduse saava Porsche Cayenne'i mootorivalikus enam diiselmootorit ei pakutud. Kuna Porschel pole erilist ajalugu diiselmootoritega, kui just kunagised traktorid kõrvale jätta, arvab The Drive, et ainult kümme aastat tagasi välja ilmunud diisel-Porschet ei jää keegi eriti taga igatsema.