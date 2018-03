Elektriline kass

Turule tuleb ka karmima, 76 900 naelase (86 800 eurot) hinnasildiga piiratud koguses peen mudel. See on ainsana ideeautolt tuttava punase värviga. Sellised kallid tippvarustuses avamudelid on saanud autotootjate seas traditsiooniks – tootjad proovivad uuenduslike mudelite esimestelt ostjatelt võimalikult palju raha välja meelitada.

Elektrilist kassi viib 90kW akupaki toel edasi kaks elektrimootorit, üks kummaski auto otsas. See muudab i-Pace'i neljarattaveoliseks. Masin on nobe, mootorite koguvõimsus on vastavuses 395 hobujõuga ja akupakk on sama suur kui Tesladel, seega sõidab masin ka piisavalt kaugele.

Mootorid valmistas Jaguar ise ja need on kerged, mõlemad kaaluvad vaid 38 kg. Elektrimootorid on kaalujaotuse huvides paigutatud võimalikult madalale.

Jaguar väidab, et akude tõttu 2133 kg kaaluv i-Pace kiirendab 100 km/h lausa 4,5 sekundiga. 50:50 kaalujaotus ja võimalus väänet esi- ja tagasildade vahel pidevalt jagada pakub ilmselt ka üsna haaravat sõiduelamust.