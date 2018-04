Land Cruiser keerab käised üles

“Oleme kindlad, et kvaliteet ja sooritusvõime, mis on Land Cruiserist teinud üle maailma võimeka sõiduki, on hinnatud ka ostjate seas, kes vajavad sõidukit, millele tööd tehes igal ajal loota saab,” lisas ta.

Jõud tuleb ettevõtte 2,8-liitriselt D-4D turbodiislilt, millel on 175 hobujõudu. Kuuekäigule manuaalkäigukast on standardis ja sõidukil on loomulikult ka püsiv neljarattavedu Torseni piiratud libisemisega diferentsiaali ja low-range'i lisaga. Minimaalne kliirens on 215 mm ja maksimaalne läbitava veetakistuse sügavus 700 mm.

Uuel Toyotal on varustuses 17tollised terasveljed, riidest istmed, konditsioneer ja kuue kõlariga Bluetooth-raadio.