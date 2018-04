Ford kuulutas välja suure säästukuuri

Autoweek kirjutab, et Ford lõpetab Põhja-Ameerikas Fiesta, Fusioni, Tauruse ja sedaankerega Focuse müügi 2022. aastaks - põhjuseks krossoverite, maasturite ja pikapite pidurdamatu pealetung.

Ford Motor Company teatas, et plaanib lõpetada kõigi Fordi kaubamärki kandvate sedaanide müügi ja lisaks sellele suurendab kaks korda kulude kokkuhoiu sihtmärki. Autotootja lubas parandada või elimineerida kasumit mittetoovad globaalsed tegevused.

Ford ütles, et ainsad sõidukid, mida nad Põhja-Ameerikas ka pärast praegusi generatsioone tootmises hoiavad, on Mustang ja 2019. aastal saabuv Focus Active.

Tulekul uued arendused

Autovalmistaja loodab aastaks 2020. saavutada globaalselt 8protsendilise kasumimarginaali - kaks aastat varem, kui esialgu planeeritud. Ettevõte suurendas oma viie aasta kulude kokkuhoiu plaani algselt 10,7 miljardilt eurolt 21 miljardile.

“Panustame ettevõtte toimivatesse osadesse ja tegeleme otsustavalt nendega, mis väärtust lammutavad,” ütles Fordi tegevjuht Jim Hackett.

Ford teatas esimese kvartali sissetuleku suurenemisest 9 protsendi võrra, globaalne kasumimarginaal oli 5,2 protsenti, sest suurenenud toorainekulud vähendasid teenimisvõimalusi Põhja-Ameerikas. Eelmisel aastal oli ettevõtte kasumimarginaal samas kvartalis 6,4 protsenti.

Põhja-Ameerikas lähevad tootmisest maha Fiesta, Fusion ja Taurus, mille tootmine lõpetatakse järgnevate aastate jooksul. Fordi globaalsete operatsioonide juht Joe Hinrichs teatas, et Mexico ja Chicago tehas lähevad üle teiste sõidukite valmistamisele.

Fordi globaalsete turgude juht Jim Farley ütles, et ettevõte arendab uusi sõidukeid. “Meie sõidukiäri muutub väga mitmekülgseks, me ei müü enam ainult traditsioonilise siluetiga sedaane,” ütles Farley.

Finantsjuht Bob Shanks ütles, et väikesed autod ja “enamik Lincolni tooteid” viivad ettevõttest vaid raha ja nii tuleb mõned autod eemaldada tooteportfellist, sest ostjad liiguvad rohkem pikapite, maasturite ja krossoverite poole. Shanks lisas, et Lincolni bränd pole tervikuna ohus, kuid möönis, et nad on kaotanud Hiinas raha, sest seal oldi pärast 2014. aastal brändi turule tulekut hoogsas tootmisreziimis.

Suured muutused

Analüütikute sõnul võivad kärpesihikul olla ka sedaanid Lincoln Continental ja MKZ, mis jagavad platvorme paljude teiste tootmist lõpetavate Fordi sedaanidega.

Shanks viitas, et Ford võib vähendada mõnda geograafilisse piirkonda investeerimist või väljuda kuskilt täielikult, kui ei näe piisavat teenimisvõimalust. See kõlab samamoodi nagu General Motorsi stateegia - müüa oma Euroopa ärisid ja jätta mõni riik, näiteks Venemaa, täielikult maha.

“Kõik valikud on laual,” ütles Shanks. “Me võime teha investeeringuid, luua partnerlusi, võime väljuda toodetest ja turgudest.”

Ta mainis ka, et Ford kärbib kulusid 4 miljardi euro võrra, 24 miljardi dollarini, ning selleks on näiteks sõidukite tootmise puhul ühesugused “moodulid” või tehnika ja tööriistade taaskasutus.

Shanks ei soostunud ütlema, kas Fordi kärpeplaan näeb ette ka töökohtade kärbet. Enamik kokkuhoiust on kavas turunduse ja müügi arvelt - kärbitakse näiteks reklaamieelarveid. Teine osa kokkuhoiust tuleb tootearenduse, inseneri- ja materjalikulude, tootmise ja IT-alalt.

Umbes 3,2 miljardit plaanitud 9,5 kärpemiljardist saavutatakse 2019. ja 2020. aastaks, ütles Shanks. Ülejäänu jääb järgneva kahe aasta peale. Investorid ja analüütikud võtsid aga plaani leigelt vastu - lootus oli kuulda rohkem detaile.