Mänguasjatootjatel kurvad päevad

Kuigi jõulud on vaid paari päeva kaugusel, on maailma suurematel mänguasjatootjatel üksjagu muret ning see teeb meele mõruks ka investoritel.

Hasbro käive ja kasum peaksid tõusma, kuna ettevõte on suutnud välja tulla vidinatega, mis väiksematele ja suurematele hästi peale lähevad. Olgu selleks siis kas Disney Princessi, My Little Pony või Transformerite mänguasad.

Analüütikud prognoosivad, et Barbie-tootjana tuntud Matteli müüginumbrid kukuvad tänavu neljandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga umbes 6% võrra. Ja seda kõike hoolimata tänavu palgatud uuest juhist, kes meelitati enda ridadesse Google’ist. Aasta kokkuvõttes on Matteli aktsia langenud 45% võrra.

Negatiivsena on mänguasjatootjatele mõjunud ka ettevõtte Toys “R” Us pankrot, mis võib varju heita kogu sekrotile, kirjutab CNN Money.

Lootusekiir siiski püsib

Investorid pole nurka heitnud siiski kogu mänguasjasektorit. Tänavu kõige paremat minekut näitab Kanada ettevõte Spin Master, mis toodab populaarseid Hatchimalsi mänguasju. Viimaste näol on tegu interaktiivse mänguasjaga, mis näeb välja kui plastmuna ning millest peaks tänu vidina omaniku headusele ja armastusele välja kooruma mänguasi. Kuigi eelmisel aastal said Hatchimalsid kõvasti kriitikat: näiteks olid kliendid väga pettunud, kui pärast pikka ootamist mänguasja plastkoore seest välja ei koorunud. Spin Masteri aktsia on tänavu Toronto börsil tõusnud 60% võrra.

Ühe suure eduloo ootuses

Mänguasjasektorisse investeerimisel on tähtis mõista, et sealsetel ettevõtetel läheb siis hästi, kui nad on suutnud välja tulla mõne revolutsioonilise ja uuendusliku ideega, mis sihtgrupile hästi peale läheb. Sellega saab seletada näiteks Spin Masteri suurt edu. Viimane ongi õigupoolest praegu suurtest tootjatest ainus, kes millegi uudsega on viimasel ajal välja tulnud – Matteli ja teiste roll on praegu ajusid ragistada ning mõne hea kontseptsiooniga välja tulla.

Probleeme valmistab ilmselt ka see, et enamik mänguasjatootjaid müüb oma tooteid üha suuremal määra Amazonis, mis omakorda toob kaasa selle, et hinnad on madalamad ning seega ka kasum väiksem.

Hollywoodi roll

Suurte mänguasjatootjate müügiedu sõltub paljuski ka Hollywoodist. Kui film õnnestub ning ettevõte on sõlminud lepingu, et toodetakse filmitegelaste mänguasju, võib juba projekti edukaks lugeda. Küll aga ei sõltu filmi edu mänguasjatootjatest, mis tähendab, et ettevõtted on Hollywoodist üsna sõltuvas suhtes. Nii kirjutab välismeedia, et septembris välja tulnud “Lego Ninjango Movie” ei pruugigi osutuda edukaks ja see on halb uudis Legole.

Samas on kuuldavasti hästi läinud “Tähesõdade” filmide järgi tehtud filmidel.

Mis saab tulevikus?

Mänguasjasektori põnevad arengud on kaasa toonud ka üksjagu küsimusi. Nii prognoosivad analüütikud, et Hasbro tahab Matteli ära osta. Kuuldavasti on küll Matterl juba oma “ei”-sõna Hasbrole öelnud, põhjendades oma vähest huvi ning avaldades kahtlust, et ilmselt ei läheks tehing läbi, kuna Matteli ja Hasbro ühinemisel võib tekkida monopol. Muuseas, huvitavana mõjub tõik, et aastal 1996 tahtis Mattel hoopis Hasbrot ära osta. Toona polnud Hasbro asjast huvitatud ning tuli välja samade põhjendustega, nagu Mattel nüüd.

Lisaks eelnevale on õigustatud ka küsimus, mis võiks saada mänguasjatööstusest üldisemalt. Panjiva analüütik Chris Rogers ütles, et lapsed kipuvad mänguasju riiulisse ja nurka jätma ning eelistama hoopis telefonis või tahvelarvutis mängimist. Seetõttu on ka raske prognoosida, kui edukaks võiks mänguasjatootjate käekäik pikas plaanis osutuda.