LHV kasum jäi alla ootust: “Finantsplaan püsib”

Alanud nädalal on kodubörsi investorite kalender küll rahulikum, kuid oodata on makromajanduslikke andmeid ning kriitilisi poliitilisi arenguid. Samuti saab alguse Facebooki emafirma Meta arenguid tutvustav iga-aastane konverents.
LHV Grupi kaasasutaja ja pensionifondide juht Andres Viisemann on jätkuvalt kullausku, nähes väärismetalli hinnas geopoliitiliste pingete ja inflatsiooniootuste tõttu veel arvestatavat tõusuruumi. Samal ajal suhtub ta endiselt skeptiliselt USA tehnoloogiaaktsiate rallisse ning näeb paremaid võimalusi Euroopa turgudel.
Tallinna Ülikooli avatud õppe peaspetsialisti Marge Kõrvitsa sõnul on tuntakse paindlike õppevormide vastu üha suuremat huvi ning populaarse mikrokraadi kõrval kogutakse tarkust nii eksern- kui avatud õppes.