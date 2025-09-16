Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,15%294,29
  • OMX Riga−0,04%916,34
  • OMX Tallinn−0,38%1 978,33
  • OMX Vilnius0,07%1 233,91
  • S&P 5000,47%6 615,28
  • DOW 300,11%45 883,45
  • Nasdaq 0,94%22 348,75
  • FTSE 100−0,07%9 277,03
  • Nikkei 2250,45%44 969,74
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,79
  • OMX Baltic−0,15%294,29
  • OMX Riga−0,04%916,34
  • OMX Tallinn−0,38%1 978,33
  • OMX Vilnius0,07%1 233,91
  • S&P 5000,47%6 615,28
  • DOW 300,11%45 883,45
  • Nasdaq 0,94%22 348,75
  • FTSE 100−0,07%9 277,03
  • Nikkei 2250,45%44 969,74
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,79
  • 16.09.25, 08:19

LHV kasum jäi alla ootust: “Finantsplaan püsib”

Tallinna börsil noteeritud LHV Group tegi augustis kodumaise panga ettevõtte laenu- ja hoiusemahu rekordi, nimetades kasvu ootuspäraseks, kuid jääb kaheksa kuu puhaskasumis finantsplaanist maha.
LHV Group näeb augusti tulemustes mitut head näitajat.
  • LHV Group näeb augusti tulemustes mitut head näitajat.
  • Foto: Andras Kralla
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Börsiuudised
  • 15.09.25, 05:00
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Alanud nädalal on kodubörsi investorite kalender küll rahulikum, kuid oodata on makromajanduslikke andmeid ning kriitilisi poliitilisi arenguid. Samuti saab alguse Facebooki emafirma Meta arenguid tutvustav iga-aastane konverents.
Börsiuudised
  • 12.09.25, 13:50
Skype'i asutajate firma müüs LHV aktsiaid börsihinnast ligi neli korda odavamalt
Skype’i asutajate investeerimisfirma Ambient Sound Investments müüs möödunud nädalal pea 103 000 LHV Groupi aktsiat, viies täide enam kui üheksa aastat tagasi sõlmitud tehingu.
Saated
  • 08.09.25, 18:46
Andres Viisemann panustab kullale: keerulised ajad võivad hinna uutesse kõrgustesse viia
LHV Grupi kaasasutaja ja pensionifondide juht Andres Viisemann on jätkuvalt kullausku, nähes väärismetalli hinnas geopoliitiliste pingete ja inflatsiooniootuste tõttu veel arvestatavat tõusuruumi. Samal ajal suhtub ta endiselt skeptiliselt USA tehnoloogiaaktsiate rallisse ning näeb paremaid võimalusi Euroopa turgudel.
Börsiuudised
  • 10.09.25, 08:49
LHV kaasas rahvusvahelistelt investoritelt võlakirjadega 80 miljonit
LHV Group kaasas rahvusvahelistelt turgudelt allutatud võlakirjade emissiooniga 80 miljonit eurot. Võlakirjad noteeritakse Euronext Dublini börsil.
  • ST
Sisuturundus
  • 12.09.25, 13:45
Elukestev õpe ei tunne vanusepiire ja avab uusi uksi
Tallinna Ülikooli avatud õppe peaspetsialisti Marge Kõrvitsa sõnul on tuntakse paindlike õppevormide vastu üha suuremat huvi ning populaarse mikrokraadi kõrval kogutakse tarkust nii eksern- kui avatud õppes.

Hetkel kuum

2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Uudised
  • 15.09.25, 06:00
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks” ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime,” sõnab ta.
Suur lugu
  • 15.09.25, 17:10
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
TREV-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertensi arvates on transpordiamet jätnud tööde eest maksmata defektide eest, mis ei olnud nende põhjustatud. Amet aga näeb tee-ehitaja süüd objektil küll ning praeguseks on vaidlus jõudnud kohtusse.
Uudised
  • 15.09.25, 09:26
Tee-ehitaja tahab riigiametilt kohtu kaudu raha kätte saada
Pereäri Värska Originaal veavad vennad Rauno Jõgeva (vasakul) ja Oliver Jõgeva.
Uudised
  • 15.09.25, 12:03
A. Le Coq ostab Värska pereäri
Aktsiaturgudel edukaks tegutsemiseks peab investor teadma investeerimismõisteid, mõistma aktsiatesse investeerimise riske, neid haldama ning olema kursis maksukohustustega.
Investor Toomas
  • 15.09.25, 15:48
Riskivaba investeering, mis nõuab ainult pisut sinu ajast
Reet Roos on üles ehitanud meedia- ja reklaamiäri Baltikumi turuliidrid. Tema investeerimisfond, mis kolib peagi Šveitsi, on tema sõnul kõige kindlam viis oma vara kindlas kohas hoida.
Uudised
  • 13.09.25, 18:00
Esirikas ärinaine: peame looma tugeva kaitsetahte, mitte arutama Portugali kinnisvara üle
“Tubli tüdruku mentaliteet võiks poliitikast ära kaduda”
Balti börsi olulisim sündmus saabub juba homme, kui möödunud kuu tulemustest teatab kodumaine pank LHV Group.
Börsiuudised
  • 15.09.25, 05:00
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Dubai tuleb Tallinna: kohtumine DAMACi ja Dubai kinnisvaraturu tipptegijatega
  • ST
Sisuturundus
  • 15.09.25, 13:25
Dubai tuleb Tallinna: kohtumine DAMACi ja Dubai kinnisvaraturu tipptegijatega
Tallinna kaubanduskeskus T1 direktor Tarmo Hõbe ja arhitekt Andrus Kõresaar esitlevad kaubanduskeskuse uuendatud kontseptsiooni 2022. aastal. Sel ajal polnud ei analüütikud ega esimesed rentnikud veel päris kindlad, kas Ülemiste jaama lähedal asuv kompleks ikka suudab avalikkuse poolehoiu võita.
Paarkümmend miljonit ja Ülemiste konkurent võtab jalgu alla. Eksperdi arvates on T1 õigel teel
Sündide vähesusest – liberaalselt
Sündide vähesusest – liberaalselt
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks” ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime,” sõnab ta.
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
Tallinna kaubanduskeskus T1 direktor Tarmo Hõbe ja arhitekt Andrus Kõresaar esitlevad kaubanduskeskuse uuendatud kontseptsiooni 2022. aastal. Sel ajal polnud ei analüütikud ega esimesed rentnikud veel päris kindlad, kas Ülemiste jaama lähedal asuv kompleks ikka suudab avalikkuse poolehoiu võita.
Paarkümmend miljonit ja Ülemiste konkurent võtab jalgu alla. Eksperdi arvates on T1 õigel teel
Esmaspäeval kogunes riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon, kuhu olid kutsutud keskkriminaalpolitsei, riigiprokuratuuri ja finantsinspektsiooni esindajad. Pildil on riigiprokurör Jürgen Hüva (keskel), finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer (paremal) ning komsjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart.
Prokuratuur arestis Enefit Greeni börsiskandaali ühe kahtlusaluse varad
Investorid on suunanud pilgud kolmapäeval toimuvale Föderaalreservi kohtumisele.
S&P 500 kerkis esmakordselt üle 6600 punkti
Nasdaqi liitindeks saavutas kuuendat järjestikust päeva rekordi
LHV Group näeb augusti tulemustes mitut head näitajat.
LHV kasum jäi alla ootust: “Finantsplaan püsib”
Kulla hind jätkab tõusmist, jättes aina kaugemale 3600 dollari piiri untsi kohta.
Kulla hind kerkis uue rekordini
Viimase kahe päevaga on Tesla aktsia tõusnud enam kui 13%.
Tesla aktsiat lennutas Elon Muski värske investeering
Tööandjad, kes pakuvad tervisekindlustust, omavad tööturul konkurentsieelist.
  • ST
Tervisekindlustus annab tööandjale kätte trumpkaardi
USA ja Hiina ametnikud Madridis läbirääkimistel.
TikToki müügitehing kergitas Oracle’i aktsiat
Praegu Nvidialt abinõusid ei nõuta, kuid uurimine jätkub.
Hiina süüdistab Nvidiat monopoliseaduste rikkumises
Aktsiate tõusule on septembris aidanud kaasa monopolivastase kohtuasja otsuses Chrome’i brauseri sundmüügist pääsemine.
Alphabeti turuväärtus ületas esmakordselt 3 triljoni dollari piiri
Elon Musk on korduvalt teatanud plaanist Teslast lahkuda, kui talle ei anta suuremat hääleõigust.
Elon Musk ostis pea miljardi eest Tesla aktsiaid
Hiina autotootja BYD haarab Euroopas turgu, samal ajal kui näiteks USA konkurent Tesla kaotab selgelt müügimahtu.
Hoogsalt odavnenud BYD aktsia meelitab taas investoreid
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Ehitusfirma saneerimisnõustaja sõnul tekkis lisaks muudele raskustele ettevõtjal eelmisel aastal mitmel objektil tellijaga vaidlusi, mis olukorda veelgi raskendasid.
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Hiljuti Eesti Pelmeenitööstus juhatuse liikmeks saanud Marko Kalev oli aastate eest kohtu all ulatusliku maksupettuse süüdistusega, ta mõisteti süüdi ning karistati 2016. aastal tingimisi vangistusega. Mehelt mõisteti välja ka üle miljoni euro. Ühel istungil tehtud pildil oli ta rõõmsas tujus ja poseeris Salvador Dali raamatuga "Geeniuse päevik".
Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi

Podcastid

Konkurentsiamet lõpetas kinotehingu uurimise. “Selle menetluse puhul õpime kõik“
Kuum tool
Konkurentsiamet lõpetas kinotehingu uurimise. “Selle menetluse puhul õpime kõik“
00:00
Äripäeva arvamusliider: vaba raha paneb Urmas Sõõrumaa lollusi tegema
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: vaba raha paneb Urmas Sõõrumaa lollusi tegema
00:00
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
Äripäev eetris
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
Luubi all
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
"Maksa 5 miljonit, sul on 72 tundi ..." Mida küberpättide pantvangis ette võtta
Digitark äri
"Maksa 5 miljonit, sul on 72 tundi ..." Mida küberpättide pantvangis ette võtta
Neli kutti sõuavad üle Atlandi. „Tülli läheme kindlasti“
Äripäeva fookuses
Neli kutti sõuavad üle Atlandi. „Tülli läheme kindlasti“
Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
18 akadeemilist tundi
18.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
25.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 2
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 2
8 akadeemilist tundi
29.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
30.09.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
01.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
02.10.2025 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
03.10.2025 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
04.10.2025 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
06.-08.10.2025 PostgreSQL andmebaaside administreerimine
IT Koolitus
PostgreSQL andmebaaside administreerimine
26 akadeemilist tundi
07.-08.10.2025 ja 14.-15.10.2025 Küberturbejuhi kool
IT Koolitus
Küberturbejuhi kool
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
08.10.2025 ja 15.10.2025 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 15.09.25, 06:00
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
2
Uudised
  • 15.09.25, 09:26
Tee-ehitaja tahab riigiametilt kohtu kaudu raha kätte saada
3
Suur lugu
  • 15.09.25, 17:10
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
4
Uudised
  • 15.09.25, 12:03
A. Le Coq ostab Värska pereäri
5
Uudised
  • 13.09.25, 18:00
Esirikas ärinaine: peame looma tugeva kaitsetahte, mitte arutama Portugali kinnisvara üle
“Tubli tüdruku mentaliteet võiks poliitikast ära kaduda”
6
Uudised
  • 14.09.25, 15:00
Nädala lood: ettevõtja tõusis tippu varandusega, mida varem pole nähtud

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 16.09.25, 08:56
Kulla hind kerkis uue rekordini
Börsiuudised
  • 16.09.25, 08:19
LHV kasum jäi alla ootust: “Finantsplaan püsib”
Uudised
  • 16.09.25, 06:00
Paarkümmend miljonit ja Ülemiste konkurent võtab jalgu alla. Eksperdi arvates on T1 õigel teel
Juhtkiri
  • 16.09.25, 06:00
Sündide vähesusest – liberaalselt
Börsiuudised
  • 16.09.25, 01:09
S&P 500 kerkis esmakordselt üle 6600 punkti
Nasdaqi liitindeks saavutas kuuendat järjestikust päeva rekordi
Börsiuudised
  • 15.09.25, 22:22
TikToki müügitehing kergitas Oracle’i aktsiat
Börsiuudised
  • 15.09.25, 20:12
Hiina süüdistab Nvidiat monopoliseaduste rikkumises
Uudised
  • 15.09.25, 19:49
Raadiohommikus: USA intressimäär ja Šveitsi eksportimise võimalused
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025