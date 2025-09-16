LHV kasum jäi alla ootust: “Finantsplaan püsib”

LHV Grupi kaasasutaja ja pensionifondide juht Andres Viisemann on jätkuvalt kullausku, nähes väärismetalli hinnas geopoliitiliste pingete ja inflatsiooniootuste tõttu veel arvestatavat tõusuruumi. Samal ajal suhtub ta endiselt skeptiliselt USA tehnoloogiaaktsiate rallisse ning näeb paremaid võimalusi Euroopa turgudel.