  • OMX Baltic−0,15%294,29
  • OMX Riga−0,04%916,34
  • OMX Tallinn−0,38%1 978,33
  • OMX Vilnius0,07%1 233,91
  • S&P 5000,43%6 612,43
  • DOW 300,13%45 894,63
  • Nasdaq 0,64%22 282,87
  • FTSE 100−0,03%9 280,78
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,11
  15.09.25, 15:48

Riskivaba investeering, mis nõuab ainult pisut sinu ajast

Ma teen seda jälle. Ausõna. Sikutan eest ja tõukan takka, et tutvustada seda põnevat maailma, kus ma ise pikalt olen ringi rännanud. Ja teen seda täiesti tasuta.
Aktsiaturgudel edukaks tegutsemiseks peab investor teadma investeerimismõisteid, mõistma aktsiatesse investeerimise riske, neid haldama ning olema kursis maksukohustustega.
  • Aktsiaturgudel edukaks tegutsemiseks peab investor teadma investeerimismõisteid, mõistma aktsiatesse investeerimise riske, neid haldama ning olema kursis maksukohustustega.
  Foto: Andras Kralla
Sättisin jälle börsitoimetuse tegelinskid rivvi ning alustame 17. septembril uue tasuta kursusega. Neljal nädalal, kolmapäeviti kell 12, jagame otsestuudios oma kogemusi. Osaleja vanusel piire pole, nagu ka investeerimises pole oluline, kui vana oled. Alla 18aastased saavad päristegude tegemiseks kaasata vanemad ning elukogenumatel on alati võimalus uusi teadmisi omandada — elukestev õpe ju.
Börsiuudised
  04.09.25, 11:01
Kuidas leida oma väärtpaberikonto number ja võita maksudes
Võlakirjade ostjatel kasulik teada
16. septembril maksab Eesti riik oma võlakirjainvestoritele esimest korda intressi. Kui investor soovib intressitulu maksustamist edasi lükata, on vaja teada väärtpaberikonto numbrit. Kust see üles leida?
Börsiuudised
  23.08.25, 15:12
"Oleksin pidanud empsi kuulama." Räppar Säm kaotas investeeritud 10 000 eurot ühe ööga
Muusiku portfell on kasvanud kuuekohaliseks
“Värske kodu omanik ‒ see on palju parem kui ema juures elav sisulooja,” naerab noor räppar Säm, kes ei jäta sealjuures mainimata ka vanemate väikest abi. Samas mugavalt ema juures elamine võimaldas tal kogu oma teenitud raha investeerida.
Saated
  14.08.25, 14:05
17aastaselt investoriks hakanud sisuloojad: kõik rikkad inimesed ju teevad seda
Noored ettevõtjad ja sisuloojad Maia-Liis Ossip ja Mihkel Kööbi avasid oma investeerimiskontod 17aastaselt, kuna tahtsid pärast gümnaasiumi võtta elu vabalt ning alustada ettevõtlusega.
Börsiuudised
  25.07.25, 09:00
InvesteerimisFestivali suured õppetunnid: kriisihoiatused, raketilootused ja ellujäämise kunst
Järjekorras üheteistkümnes InvesteerimisFestival tõi lavale nii Eesti kui rahvusvahelised tipud, kes jagasid teadmisi majandusest, investeerimisstrateegiatest, kinnisvarast ja isiklikust arengust.
  11.09.25, 11:42
Arco Vara võlakirjad: võimalus teenida 8,8% tootlust ja panustada Tallinna linnaruumi
Arco Vara on käivitanud uue võlakirjaemissiooni, et rahastada Lutheri kvartali arendust Tallinna südames. Sellega saab teenida 8,8% fikseeritud tootlust aastas ilma, et peaks tegelema üürnike leidmise või remondiga, selgitab firma finantsjuht Darja Bolshakova.

Reet Roos on üles ehitanud meedia- ja reklaamiäri Baltikumi turuliidrid. Tema investeerimisfond, mis kolib peagi Šveitsi, on tema sõnul kõige kindlam viis oma vara kindlas kohas hoida.
Uudised
  • 13.09.25, 18:00
Esirikas ärinaine: peame looma tugeva kaitsetahte, mitte arutama Portugali kinnisvara üle
“Tubli tüdruku mentaliteet võiks poliitikast ära kaduda”
Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu lahkub aasta lõpus börsifirma juhi kohalt.
Saated
  • 14.09.25, 08:00
Lahkuv börsifirma juht: lõputult armuaega me ei saa
Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime ettevõtja ja Rikaste TOPi paikse asuka Urmas Sõõrumaaga rikkusest ja rikastest.
Saated
  • 13.09.25, 08:00
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
Lõuna-Eesti ettevõtlusseminari vestlusringis osalesid Eesti Töötukassa juhatuse liige Sirlis Sõmer-Kull (paremalt), Agrone juhatuse liige Ats Albert, Ehitustrusti juhatuse esimees Kaido Somelar. Vestlust modereeris Äripäeva ajakirjanik Aivar Hundimägi.
Uudised
  • 14.09.25, 08:00
Häirekell: tööjõupuudus ja noorte passiivsus ohustavad majandust
Juri Prokopenko pääses Eesti jõukaimate inimeste edetabelisse, olles venekeelsete ettevõtjate seas 67. kohal ja üldarvestuses 399. positsioonil.
Uudised
  • 14.09.25, 06:00
Rikaste TOPi jõudnud vaguniärimees pidi rasketel aegadel proovima kätt uues valdkonnas
Elisabet Visnapuu räägib, miks just Pat Dorsey investeerimismudel võib olla rahalise vabaduse alustala. Foto: Marko Koks
Kasulik
  • 14.09.25, 12:00
Tulemusliku investeerimisstrateegia valem, mis töötab ka tormilisel ajal
Toiduvedaja Fruit Xpressi uus ärihoone, mille omanik on rahvusvaheline kontsern Bidcorp.
Uudised
  • 14.09.25, 11:54
Toiduvedaja saab 15 miljoniga uue ärihoone
Kinnisvaraarendaja Arco Vara alustas võlakirjade avalikku pakkumist, et kaasata kapitali uue projekti – Lutheri kvartali – arendamiseks Tallinna kesklinnas.
  • 10.09.25, 08:57
Arco Vara võlakirjad pakuvad investoritele 8,8% aastaintressi
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks” ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime,” sõnab ta.
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
Erinevalt Eestist ja Läti Leedu konkurentsiamet luba ei andnud
Kõrgeim kohus jättis Tartu jahuimpeeriumi Leedus laienemisest ilma
Pereäri Värska Originaal veavad vennad Rauno Jõgeva (vasakul) ja Oliver Jõgeva.
A. Le Coq ostab Värska pereäri
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks” ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime,” sõnab ta.
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
TREV-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertensi arvates on transpordiamet jätnud tööde eest maksmata defektide eest, mis ei olnud nende põhjustatud. Amet aga näeb tee-ehitaja süüd objektil küll ning praeguseks on vaidlus jõudnud kohtusse.
Tee-ehitaja tahab riigiametilt kohtu kaudu raha kätte saada
2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
Konkurentsiameti juht Evelin Pärn-Lee ütles, et kui amet oleks neli aastat tagasi teatud samme teisiti astunud, siis oleks võib-olla tulemus olnud teine.
Konkurentsiamet lõpetas kinotehingu uurimise. “Selle menetluse puhul õpime kõik”
Omanimelise advokaadibüroo omanik Aku Sorainen.
Aku Sorainen: Eesti sarnaneb aina enam Põhjamaadega, aga valel moel
Aktsiaturgudel edukaks tegutsemiseks peab investor teadma investeerimismõisteid, mõistma aktsiatesse investeerimise riske, neid haldama ning olema kursis maksukohustustega.
Riskivaba investeering, mis nõuab ainult pisut sinu ajast
Kinnisvaraarendaja Arco Vara alustas võlakirjade avalikku pakkumist, et kaasata kapitali uue projekti – Lutheri kvartali – arendamiseks Tallinna kesklinnas.
Arco Vara võlakirjad pakuvad investoritele 8,8% aastaintressi
LHV Groupi aktsia odavnes enam kui 0,24 miljoni eurose päevakäibega 0,58%.
LHV aktsia vedas Tallinna börsi allamäge, USA aktsiad kerkisid intressilangetuse ootuses
Elon Musk on korduvalt teatanud plaanist Teslast lahkuda, kui talle ei anta suuremat hääleõigust.
Elon Musk ostis pea miljardi eest Tesla aktsiaid
Hiina autotootja BYD haarab Euroopas turgu, samal ajal kui näiteks USA konkurent Tesla kaotab selgelt müügimahtu.
Hoogsalt odavnenud BYD aktsia meelitab taas investoreid
Taani energiaettevõte Ørsted, mille tuulegeneraatoreid võib leida nii Euroopas kui ka USA ranniku lähedal, üritab investorite abil korjata kokku rahasumma, mis oleks Euroopa energiasektoris selle kümnendi suurim.
Ørsted müüb uusi aktsiaid suure allahindlusega
Nordecon ehitab Narva kaubandushoone
Nordecon ehitab Narva kaubandushoone
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Ehitusfirma saneerimisnõustaja sõnul tekkis lisaks muudele raskustele ettevõtjal eelmisel aastal mitmel objektil tellijaga vaidlusi, mis olukorda veelgi raskendasid.
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Hiljuti Eesti Pelmeenitööstus juhatuse liikmeks saanud Marko Kalev oli aastate eest kohtu all ulatusliku maksupettuse süüdistusega, ta mõisteti süüdi ning karistati 2016. aastal tingimisi vangistusega. Mehelt mõisteti välja ka üle miljoni euro. Ühel istungil tehtud pildil oli ta rõõmsas tujus ja poseeris Salvador Dali raamatuga "Geeniuse päevik".
Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi

Äripäeva arvamusliider: vaba raha paneb Urmas Sõõrumaa lollusi tegema
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: vaba raha paneb Urmas Sõõrumaa lollusi tegema
00:00
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
Äripäev eetris
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
00:00
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
Luubi all
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
"Maksa 5 miljonit, sul on 72 tundi ..." Mida küberpättide pantvangis ette võtta
Digitark äri
"Maksa 5 miljonit, sul on 72 tundi ..." Mida küberpättide pantvangis ette võtta
Neli kutti sõuavad üle Atlandi. „Tülli läheme kindlasti“
Äripäeva fookuses
Neli kutti sõuavad üle Atlandi. „Tülli läheme kindlasti“
Eesti edukaim perefirma investeerib ka siis, kui Excel kasumit ei näita
Äripäeva TOP
Eesti edukaim perefirma investeerib ka siis, kui Excel kasumit ei näita
