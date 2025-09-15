Riskivaba investeering, mis nõuab ainult pisut sinu ajast

Aktsiaturgudel edukaks tegutsemiseks peab investor teadma investeerimismõisteid, mõistma aktsiatesse investeerimise riske, neid haldama ning olema kursis maksukohustustega.
Foto: Andras Kralla
Sättisin jälle börsitoimetuse tegelinskid rivvi ning alustame 17. septembril uue tasuta kursusega. Neljal nädalal, kolmapäeviti kell 12, jagame otsestuudios oma kogemusi. Osaleja vanusel piire pole, nagu ka investeerimises pole oluline, kui vana oled. Alla 18aastased saavad päristegude tegemiseks kaasata vanemad ning elukogenumatel on alati võimalus uusi teadmisi omandada — elukestev õpe ju.
16. septembril maksab Eesti riik oma võlakirjainvestoritele esimest korda intressi. Kui investor soovib intressitulu maksustamist edasi lükata, on vaja teada väärtpaberikonto numbrit. Kust see üles leida?
“Värske kodu omanik ‒ see on palju parem kui ema juures elav sisulooja,” naerab noor räppar Säm, kes ei jäta sealjuures mainimata ka vanemate väikest abi. Samas mugavalt ema juures elamine võimaldas tal kogu oma teenitud raha investeerida.
Arco Vara on käivitanud uue võlakirjaemissiooni, et rahastada Lutheri kvartali arendust Tallinna südames. Sellega saab teenida 8,8% fikseeritud tootlust aastas ilma, et peaks tegelema üürnike leidmise või remondiga, selgitab firma finantsjuht Darja Bolshakova.