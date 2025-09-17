Raadiohommikus: ettevõtja tüli linnaga

Neljapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis võtame ette automüüjaid kummitava maksusegaduse, ettevõtja parkimistüli linnaga, privaatsõnumite jälgimise ning ettevõjate tuleva aasta äriplaanid.
- Pagariäri veab uue liikluskorralduse pärast linnaga vägikaigast.
Nendel teemadel tulevad stuudiosse vestlema Nissani Balti regiooni juht Margus Mikk, toidutootja Pagaripoisid
omanik Meelis Pärn, advokaat Karmen Turk
ja Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.
Hommikuprogrammi teevad Martin Teder ja Stiine Reintam.
Päev jätkub järgnevate saadetega:
11.00–12.00 “Sisuturundussari: Password”. Kuidas jõuda klientide südamesse läbi praktilise, läbimõeldud ja emotsiooni tekitava kingituse? Külas on pikaajaline ärikingituste ekspert, Logotrade’i asutaja ja tegevjuht Anti Saluneem, kellel on kogemust selles valdkonnas juba üle kahekümne aasta. “Kingitused teevad inimesel tuju heaks,” ütleb Saluneem, kes näeb ärikingituses enamat kui lihtsalt nipsasjakest, see on päris tööriist suhete hoidmisel.
Saates tuleb juttu sellest, miks ärikingitused pole pelgalt “nännikott”, vaid strateegiline osa turundusest ja brändingust.
Saadet juhib Hando Sinisalu.
11.00–12.00 “Globaalne pilk”.
Iisrael alustas teisipäeval maavägede pealetungi Gazale. Sellele lisaks korraldas Iisrael möödunud nädalal pretsedenditu rünnaku Katari pinnal ning peaministri Benjamin Netanyahu sõnutsi võivad nad Hamasi hävitamiseks rünnata seal, kus tahavad. Sellest, millised on Iisraeli plaanid Lähis-Idas, milline on olukord Gazas ja miks vaatab USA olukorda pealt käed rüpes, räägime Lähis-Ida asjatundja Peeter Raudsik
uga.
Saatejuht on Eget Velleste.
12.00–13.00 “Kinnisvaratund”.
Tehisintellekt on arenduses, arhitektuuris ja planeerimises aina suurem abiline, ent sellel on ka omad varjuküljed, tõdesid saates “Kinnisvaratund” Mainor Ülemiste
arendusjuht Rauno Mätas
ja WHAT IFi juhtivkonsultant Juhan Kangilaski
.
Saatejuht on Siim Sultson.
15.00–16.00 “Investeerimisportfell 2030”. Külas on investeerimisekspert Joel Kukemelk, kes on finantsalal töötanud ligikaudu 20 aastat, sealhulgas juhtinud pensionifonde ning kuulunud LHV Varahalduse juhatusse. Nüüd, oktoobri algusest asub ta finantsinspektsiooni nõukogu liikmeks. Oluline osa saatest keskendub Eesti pensionisüsteemile, sealhulgas pensionikogumise olulisusele noorte seas.
Samuti jagab Kukemelk oma mõtteid vastuseks Indrek Neivelt
i ja Tõnu Pekk
i debatile. Lisaks puudutatakse kapi-indekseerimise teemat ja antakse algajatele investoritele praktilisi näpunäiteid investeerimisteekonna alustamiseks.
Saatejuht on Merian Tiirats.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
