  • OMX Baltic−0,33%292,8
  • OMX Riga−0,57%910,82
  • OMX Tallinn−0,15%1 961,27
  • OMX Vilnius−0,5%1 227,68
  • S&P 500−0,11%6 599,82
  • DOW 300,6%46 033,96
  • Nasdaq −0,49%22 223,84
  • FTSE 1000,16%9 210,42
  • Nikkei 225−0,25%44 790,38
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%99,54
Raadiohommikus: ettevõtja tüli linnaga

Neljapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis võtame ette automüüjaid kummitava maksusegaduse, ettevõtja parkimistüli linnaga, privaatsõnumite jälgimise ning ettevõjate tuleva aasta äriplaanid.
Pagariäri veab uue liikluskorralduse pärast linnaga vägikaigast.
  • Pagariäri veab uue liikluskorralduse pärast linnaga vägikaigast.
  • Foto: Liis Treimann
Nendel teemadel tulevad stuudiosse vestlema Nissani Balti regiooni juht Margus Mikk, toidutootja Pagaripoisid omanik Meelis Pärn, advokaat Karmen Turk ja Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.
Hommikuprogrammi teevad Martin Teder ja Stiine Reintam.
Päev jätkub järgnevate saadetega:

Artikkel jätkub pärast reklaami

11.00–12.00 “Sisuturundussari: Password”. Kuidas jõuda klientide südamesse läbi praktilise, läbimõeldud ja emotsiooni tekitava kingituse? Külas on pikaajaline ärikingituste ekspert, Logotrade’i asutaja ja tegevjuht Anti Saluneem, kellel on kogemust selles valdkonnas juba üle kahekümne aasta. “Kingitused teevad inimesel tuju heaks,” ütleb Saluneem, kes näeb ärikingituses enamat kui lihtsalt nipsasjakest, see on päris tööriist suhete hoidmisel.
Saates tuleb juttu sellest, miks ärikingitused pole pelgalt “nännikott”, vaid strateegiline osa turundusest ja brändingust.
Saadet juhib Hando Sinisalu.
11.0012.00 “Globaalne pilk”. Iisrael alustas teisipäeval maavägede pealetungi Gazale. Sellele lisaks korraldas Iisrael möödunud nädalal pretsedenditu rünnaku Katari pinnal ning peaministri Benjamin Netanyahu sõnutsi võivad nad Hamasi hävitamiseks rünnata seal, kus tahavad. Sellest, millised on Iisraeli plaanid Lähis-Idas, milline on olukord Gazas ja miks vaatab USA olukorda pealt käed rüpes, räägime Lähis-Ida asjatundja Peeter Raudsikuga.
Saatejuht on Eget Velleste.
12.0013.00 “Kinnisvaratund”. Tehisintellekt on arenduses, arhitektuuris ja planeerimises aina suurem abiline, ent sellel on ka omad varjuküljed, tõdesid saates “Kinnisvaratund” Mainor Ülemiste arendusjuht Rauno Mätas ja WHAT IFi juhtivkonsultant Juhan Kangilaski.
Saatejuht on Siim Sultson.
15.0016.00 “Investeerimisportfell 2030”. Külas on investeerimisekspert Joel Kukemelk, kes on finantsalal töötanud ligikaudu 20 aastat, sealhulgas juhtinud pensionifonde ning kuulunud LHV Varahalduse juhatusse. Nüüd, oktoobri algusest asub ta finantsinspektsiooni nõukogu liikmeks. Oluline osa saatest keskendub Eesti pensionisüsteemile, sealhulgas pensionikogumise olulisusele noorte seas.

Samuti jagab Kukemelk oma mõtteid vastuseks Indrek Neivelti ja Tõnu Pekki debatile. Lisaks puudutatakse kapi-indekseerimise teemat ja antakse algajatele investoritele praktilisi näpunäiteid investeerimisteekonna alustamiseks.
Saatejuht on Merian Tiirats.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
Foto on tehtud neljapäeval, kui postitööd on veel pooleli jäetud. Uus korraldus kohviku ees tehakse projekti “Ohutu koolitee” raames. Tallinna transpordiametist Andres Urm selgitas, et projekti käigus hinnati välja töötatud metoodikaga liiklusohutust kooliteekonnal ning see koht oli probleem.
  • 12.09.25, 17:13
Pagariäri veab uue liikluskorralduse pärast linnaga vägikaigast. “Me kõik teame, mis juhtus Narva maanteega”
Kristina Kallase viimaste päevade sõnavõtud kuulutavad kärpeajastu lõppu.
  • 28.08.25, 08:19
Kristina Kallas võlaspiraali ei karda: automaks võiks kaduda ületulevast aastast
Maksufestival kulmineerub jandiga “Poliitiline lüpsilehm”
  • 03.09.25, 06:00
Maksufestival kulmineerub jandiga “Poliitiline lüpsilehm”
Peaminister: ma oleks võinud kohe teha liberaalse valitsuse
  • 17.09.25, 11:53
Peaminister: ma oleks võinud kohe teha liberaalse valitsuse
Kristen Michal Äriplaani konverentsil: ma pole erakonna juhi ametisse laulatatud
KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige ja müügiosakonna juht Katrin Savi selgitab krediidikindlustuse kasu ettevõtjale.
  • ST
  • 17.09.25, 11:55
Kuidas üks leping võib päästa miljonite eurode suurusest kahjumist?
Mihkel Torim.
  • 17.09.25, 09:36
LHV juht Michalile: lepiks sel sügisel mängureeglites kokku!
Kui kaua toetab LHV Eesti jalgpalli?

Eestiski tegutseva suurtööstuse Hanza asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors.
Megatööstuse rajanud Rootsi ettevõtja: olge uhked, Eesti on ideaalne riik!
„See on äri, mu sõbrad, ühel hommikul saad laksu näkku ilma igasuguse põhjuseta.“
Hinnatud pangandustegelane rääkis saates “Tippkohtumine”, keda tasub majandusteemades kuulata.
Tippkohtumine: Heldur Meerits teenis Porto Franco osaluse müügist kopikaid
Andreas Tiik asutas üle maailma jõudnud firma koos oma vennaga.
Miljonid turundusse ja ämbrid Mehhikos: kolm asutajat panid tellimused plahvatama
Eestiski tegutseva suurtööstuse Hanza asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors.
Megatööstuse rajanud Rootsi ettevõtja: olge uhked, Eesti on ideaalne riik!
„See on äri, mu sõbrad, ühel hommikul saad laksu näkku ilma igasuguse põhjuseta.“
Kasv tuleb. Hakkame sättima, aga…
Kasv tuleb. Hakkame sättima, aga…
Luminori-suunalistes kriitilistes lugudes peitub vaid LHV mure oma turuosa pärast, leiab Luminori pensionide fondijuht Vahur Madisson.
Pensioniturgu raputab tõsine kapi-indekseerimise kahtlus. LHV süüdistab Luminori üle 17 000 pensionikoguja eksitamises
Euroopa välispoliitika juht Kaja Kallas.
Kallas tegi ettepaneku karistada Iisraeli inimõiguste rikkumise eest tollide ja sanktsioonidega
Samelini juht: saapad rindel ei tapa, seega sõjast me kasu pole lõiganud
Samelini juht: saapad rindel ei tapa, seega sõjast me kasu pole lõiganud
“Minu arvates ei ole Swedbanki soovitus valida sünniaastale vastav pensionifond eriti siiras,” kirjutab Tuleva juhatuse liige Tõnu Pekk.
Tõnu Pekk: miks on Swedbankil viis sarnase sisuga pensionifondi? See ei ole kogujate huvides
KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige ja müügiosakonna juht Katrin Savi selgitab krediidikindlustuse kasu ettevõtjale.
  • ST
Kuidas üks leping võib päästa miljonite eurode suurusest kahjumist?
Tallinna börs taandus 0,15%.
Balti börsid sulgusid languses, Wall Streeti fookus on intressiotsusel
Nvidia on üritanud mitme graafikakaardiga pääseda Hiina turule, kuid riik on teinud selle raskeks.
Hiina keelas Nvidia AI-kiipide ostmise
Hiina keelas Nvidia AI-kiipide ostmise
Saksamaal Fordi Kölni tehasest veerevad välja elektriautod. Kuna aga turul jääb nõudlus oodatust kehvemaks, otsustas autotootja kärpemeetmete kasuks.
Fordi elektriautod ei leia ostjaid, töökohad kaovad
Fordi elektriautod ei leia ostjaid, töökohad kaovad
Endoveri kaubamärgi all tahab Volta SKAI ehitada Põhja-Tallinnasse kaks kõrghoonet, millest ühe jaoks küsib ettevõtte nüüd investoritelt laenu.
Endover küsib rahakamatelt investoritelt kõrghoone jaoks laenu
Endover küsib rahakamatelt investoritelt kõrghoone jaoks laenu
Microsoft teeb lähiaastatel kümnetesse miljonitesse dollaritesse ulatuvad investeeringud Suurbritanniasse.
Microsoft, Nvidia ja teised hiiud süstivad üle 40 miljardi dollari Suurbritanniasse
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Ehitusfirma saneerimisnõustaja sõnul tekkis lisaks muudele raskustele ettevõtjal eelmisel aastal mitmel objektil tellijaga vaidlusi, mis olukorda veelgi raskendasid.
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Hiljuti Eesti Pelmeenitööstus juhatuse liikmeks saanud Marko Kalev oli aastate eest kohtu all ulatusliku maksupettuse süüdistusega, ta mõisteti süüdi ning karistati 2016. aastal tingimisi vangistusega. Ühel istungil tehtud pildil oli ta rõõmsas tujus ja poseeris Salvador Dali raamatuga "Geeniuse päevik".
Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti
Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi

Finantsjärelvalve juht lahkab börsiskandaali: „Me ei jälgi isikuid, vaid tehinguid“
Investor Toomase tund
Finantsjärelvalve juht lahkab börsiskandaali: „Me ei jälgi isikuid, vaid tehinguid“
00:00
Konditsioneerita päikeseautoga läbi Austraalia kihutanud eestlased. "Isiklikud vajadused on viimased, millega tegeleda"
Turismitund
Konditsioneerita päikeseautoga läbi Austraalia kihutanud eestlased. "Isiklikud vajadused on viimased, millega tegeleda"
00:00
Konkurentsiamet lõpetas kinotehingu uurimise. “Selle menetluse puhul õpime kõik“
Kuum tool
Konkurentsiamet lõpetas kinotehingu uurimise. “Selle menetluse puhul õpime kõik“
Äripäeva arvamusliider: vaba raha paneb Urmas Sõõrumaa lollusi tegema
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: vaba raha paneb Urmas Sõõrumaa lollusi tegema
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
Äripäev eetris
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
Luubi all
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
1
Uudised
  • 16.09.25, 06:00
Paarkümmend miljonit ja Ülemiste konkurent võtab jalgu alla. Eksperdi arvates on T1 õigel teel
2
Suur lugu
  • 15.09.25, 17:10
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
3
Börsiuudised
  • 16.09.25, 16:31
Arco Vara suur amps: soodsad võlakirjad meelitavad, aga ei veena kõiki investoreid
4
Uudised
  • 15.09.25, 19:34
Prokuratuur arestis Enefit Greeni börsiskandaali ühe kahtlusaluse varad
5
Uudised
  • 16.09.25, 11:01
Pärnu 15miljonilise arenduse ehitab Ehitustrust
6
Majandustulemused
  • 16.09.25, 17:19
Cleveron tuli kahjumist välja. Uus juht: juhtkonna vahetus tõi värske vaate

Uudised
  • 17.09.25, 17:57
Megatööstuse rajanud Rootsi ettevõtja: olge uhked, Eesti on ideaalne riik!
„See on äri, mu sõbrad, ühel hommikul saad laksu näkku ilma igasuguse põhjuseta.“
Börsiuudised
  • 17.09.25, 17:11
Balti börsid sulgusid languses, Wall Streeti fookus on intressiotsusel
Saated
  • 17.09.25, 16:40
Raadiohommikus: ettevõtja tüli linnaga
Juhtkiri
  • 17.09.25, 16:36
Kasv tuleb. Hakkame sättima, aga…
Uudised
  • 17.09.25, 15:54
Samelini juht: saapad rindel ei tapa, seega sõjast me kasu pole lõiganud
Uudised
  • 17.09.25, 15:41
Miljonid turundusse ja ämbrid Mehhikos: kolm asutajat panid tellimused plahvatama
Saated
  • 17.09.25, 15:30
Tippkohtumine: Heldur Meerits teenis Porto Franco osaluse müügist kopikaid
Uudised
  • 17.09.25, 15:03
Kallas tegi ettepaneku karistada Iisraeli inimõiguste rikkumise eest tollide ja sanktsioonidega
