Raadiohommikus: ettevõtja tüli linnaga

11.00–12.00 “Sisuturundussari: Password”. Kuidas jõuda klientide südamesse läbi praktilise, läbimõeldud ja emotsiooni tekitava kingituse? Külas on pikaajaline ärikingituste ekspert, Logotrade’i asutaja ja tegevjuht Anti Saluneem, kellel on kogemust selles valdkonnas juba üle kahekümne aasta. “Kingitused teevad inimesel tuju heaks,” ütleb Saluneem, kes näeb ärikingituses enamat kui lihtsalt nipsasjakest, see on päris tööriist suhete hoidmisel.

Saates tuleb juttu sellest, miks ärikingitused pole pelgalt “nännikott”, vaid strateegiline osa turundusest ja brändingust.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Iisrael alustas teisipäeval maavägede pealetungi Gazale. Sellele lisaks korraldas Iisrael möödunud nädalal pretsedenditu rünnaku Katari pinnal ning peaministri Benjamin Netanyahu sõnutsi võivad nad Hamasi hävitamiseks rünnata seal, kus tahavad. Sellest, millised on Iisraeli plaanid Lähis-Idas, milline on olukord Gazas ja miks vaatab USA olukorda pealt käed rüpes, räägime Lähis-Ida asjatundja Peeter Raudsikuga.

Saatejuht on Eget Velleste.

12.00–13.00 "Kinnisvaratund". Tehisintellekt on arenduses, arhitektuuris ja planeerimises aina suurem abiline, ent sellel on ka omad varjuküljed, tõdesid saates "Kinnisvaratund" Mainor Ülemiste arendusjuht Rauno Mätas ja WHAT IFi juhtivkonsultant Juhan Kangilaski

Saatejuht on Siim Sultson.

15.00–16.00 “Investeerimisportfell 2030”. Külas on investeerimisekspert Joel Kukemelk, kes on finantsalal töötanud ligikaudu 20 aastat, sealhulgas juhtinud pensionifonde ning kuulunud LHV Varahalduse juhatusse. Nüüd, oktoobri algusest asub ta finantsinspektsiooni nõukogu liikmeks. Oluline osa saatest keskendub Eesti pensionisüsteemile, sealhulgas pensionikogumise olulisusele noorte seas.