Prokuratuur arestis Enefit Greeni börsiskandaali ühe kahtlusaluse varad

Esmaspäeval kogunes riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon, kuhu olid kutsutud keskkriminaalpolitsei, riigiprokuratuuri ja finantsinspektsiooni esindajad. Pildil on riigiprokurör Jürgen Hüva (keskel), finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer (paremal) ning komsjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart.
Foto: Liis Treimann
Nii ütles esmaspäeval Äripäevale pärast riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istungit riigiprokurör Jürgen Hüva, kes juhib Enefit Greeni siseinfo lekkimisele keskendunud kriminaalasja.
