Baltic Horizon plaanib osta Postimaja

Kinnisvarafond Baltic Horizon Fond plaanib omandada Postimaja kaubanduskeskuse Tallinna südalinnas, teatas ettevõte börsile.

Fondivalitseja Northern Horizon Capital AS teavitas lepingu sõlmimisest osaühinguga Letona Properties südalinna kinnistu (asukohaga Narva mnt 1), koos Postimaja kaubanduskeskusega, omandamiseks fondi portfelli.

Tehingu lõpule viimisel makstav kogu ostuhind on ümardatult 34,4 miljonit eurot (millele lisandub käibemaks), millest ligikaudu 30,8 miljonit eurot on fondivalitseja näinud ette hinnana Postimaja olemasoleva rahavoo eest ning 3,6 miljonit eurot kui tasu potentsiaalse laienduse võimaliku tulevase rahavoo eest.

Kinnisvarafondi teatel on oodatava olemasoleva rahavoo omandamise ligikaudne tootlus 6%, kogu ostuhinna ligikaudseks tootluseks on 5,4%. Postimaja praegune kogu väljarenditav pind on 9 141 m2. Ankurrentnikeks on Rimi, H&M, New Yorker, Eesti Post ja MyFitness. Tehingu lõpule viimise eelduseks on koondumise loa saamine konkurentsiametilt.