Kasela ostis detsembris PRFoodsi aktsiaid juurde

Toiduainete töötlemise ja müügiga tegeleva PRFoodsi nõukogu esimees ja juht Indrek Kasela suurendas detsembris ettevõttes oma osalust.

Kaselale kuuluv osaühing Lindermann, Birnbaum & Kasela soetas detsembri algul 34 000 aktsiat hinnaga 0,589 eurot osaku kohta. Pisut enam kui 4% suuruse osaluse ehk ligi 1,55 miljoni aktsiaga on Kasela börsifirmas suuruselt kolmas osanik.

Detsember ei ole ainus kuu, mil Lindermann, Birnbaum & Kasela PRFoodsis osalust suurendas. Märtsis soetas ettevõte juurde 25 000 aktsiat hinnaga 0,586 eurot aktsia kohta ning märtsis 380 000 aktsiat hinnaga 0,390 eurot tükist.

Sel suvel ostis PRFoods kaks Suurbritannia pereettevõtet ning endast hulga suurema Soome kalatööstusettevõtte Oy Trio Trading Ab. Septembris Äripäevale antud intervjuus pidas Kasela toiduainesektori väljavaateid väga headeks.

Veidi enam kui 60% suuruse tootlusega on PRFoodsi aktsia olnud tänavu Tallinna börsil paremuselt teine väärtpaber. Alla jääb see vaid elektriseadmete tootja Harju Elektri aktsiale, mis on aasta algusest alates kallinenud ligi 76% võrra ning kui siia otsa liita veel ka makstud dividendid, siis saab tootlusnumbriks enam kui 80%.