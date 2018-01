Spotify silmitsi miljardihagiga

Ainult tellijale

Kristjan Pruul 03. jaanuar 2018, 11:15

Muusikastriimimiskeskkond Spotify sai California plaadifirmalt Wixen Music Publishing 1,6 miljardi dollari suuruse hagi muusika striimimise eest, milleks keskkonnal puudus litsents, kirjutab Reuters.

Wixen Musicule kuuluvad näiteks The Doorsi, Rage Against the Machine'i ja Tom Morello loomingu õigused. Spotify ei soovinud kaasust agentuurile kommenteerida.

Maikuus nõustus Spotify maksma 43 miljonit eurot hagist loobumise eest, milles samuti süüdistati ettevõtet litsentseerimata muusika esitamise eest.