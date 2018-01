Börsihai: tugev nädal tõstis uue võistleja esikümnesse

Aasta alguse tugev tõus börsidel kasvatas ka "Börsihai" portfelle ning tõi esikümnesse uue võistleja, vahendab LHV finantsportaal.

S&P 500 indeks tõusis jaanuari esimesel nädalal 2,60% ning see väljendus ka portfellides, mis kasvasid nädalaga 2,49%. See on ühtlasi ka suurim nädalane tõus senise mängu vältel. Huvitaval kombel ei läinud tõusuga kaasa esikolmikusse kuulunud portfellid, mis tõusvate turgude najal hoopis langesid või püsisid samal tasemel.

Aktsiaid, mille hind tõusis üle 10%, oli eelmisel nädalal seitse. Kõige enam kasvasid pooljuhte tootev Advanced Micro Devices Inc (AMD) +15,56%, elektrit tootev Scana Corporation (SCG) +13,17% ja auto varuosi tootev Advanced Auto parts Inc (AAP) +12,53%. Üle 10% odavnes eelmisel nädalal naistele riideid tootev L Brands Inc (LB), mis langes 16,37%.

Aasta alguseks oli 548 portfelli (59% osalejatest) oma väärtust kasvatanud ning 264 portfelli (29%) on väärtust kaotanud. Investor Toomase portfell kasvas nädalaga 0,54% ning see asub 287 218,13 euroga 705. kohal.

Mitmed osalejad on otsustanud mõõtu võtta ka oma võistkonnaga. Suurimad võistkonnad peale LHV ja Äripäeva töötajate on EBS 37 liikmega, FTE 10 liikmega ja Investeerimisklubi 8 liikmega.

Suurimad tõusjad senise mängu jooksul

"Börsihai" mäng on kestnud kolm kuud. Enim on sellega kasvanud ravimeid tootev Mylan N.V. (MYL), mis on alates 2. oktoobrist kallinenud 41,98% võrra. Sellele järgnevad Phoenixis tegutsev kaevandusettevõte Freeport-McMoRan Inc (FCX) kasvuga 41,74% ja meediagigant Twenty-First Century Fox Inc (FOX) kasvuga 40,95%.

"Börsihai" võitja auhind on reis kahele Berkshire Hathaway aktsionäride koosolekule, Äripäeva (või Delovõje Vedomosti) aastatellimus ja investeerimisraamat. Teise ja kolmanda koha saavutanud osalejaid premeeritakse 3000 ja 2000 eurose rahalise auhinnaga, investeerimisraamatu ja Äripäeva (või Delovõje Vedomosti) 6 või 3 kuu tellimusega. Teise ja kolmanda koha saavutanud saavad auhinnaraha pangakontole. Kõik osalejad saavad kingituseks Äripäeva (või Delovõje Vedomosti) kolme nädala tellimuse.

Mäng toimub 2. oktoobrist 2017 kuni selle aasta 23. märtsini.