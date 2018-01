Admiral Markets jõudis Tallinna börsile

Börsil noteerimine muudab ettevõtte läbipaistvaks ja suurendab tuntust investorite seas, ütles Admiral Marketsi juhatuse liige Sergei Bogatenkov.

Täna hommikul kell 10 helistati Tallinna börsil kella ning võlakirjaturule lisandusid kauplemisteenuseid pakkuva Admiral Marketsi võlakirjad.

"Admiral Markets on kasvanud Eesti ettevõttest globaalseks online-kauplemisplatvormiks ja olen rõõmus, et nad on valinud börsi oma edasise kasvu rahastamiseks,“ ütles Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots. „Lisaks on hea näha, et börsile pürgivad ettevõtted suunavad oma väärtpaberipakkumisi järjest enam jaeinvestoritele. Admiral Markets on suurepärane näide, pakkudes investeerimiseks võlakirju nimiväärtusega 100 eurot," seisab börsiteates.

„Finantsettevõttel peab olema mitu allikat raha kaasamiseks. Börsil noteerimine muudab meie ettevõtte veelgi läbipaistvamaks ja suurendab tuntust potentsiaalsete investorite seas,“ ütles juhatuse liige Sergei Bogatenkov.

Võlakirju märkis 306 investorit kokku 1,8 miljoni euro eest.