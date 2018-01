Börs: aktsiaturgudel korralik tõus

New Yorgi börs

New Yorgi börs

USA aktsiaturud tõusid uute rekorditeni, sest tundub, et Ühendriikide valitsuse seisak saab peagi läbi, ning investorid suunasid oma tähelepanu tulemuste hooajale, vahendab Bloomberg.

Standard & Poor’s 500 indeks tõusis kõigi aegade tippu pärast seda, kui USA Senatis toimuvad läbirääkimised tulid patiseisust välja ning nüüd loodetakse valitsus uuesti tööle saada. Sellel nädalal ilmuvad S&P 500 indeksist kokku 80 ettevõtte kvartalitulemused. Dollar kauples selle aasta madalaima taseme lähedal ning 10aastaste võlakirjade tootlus püsis üle 2,6 protsendi.

„SKPd mõjutasid varasemad seisakud väga minimaalselt. On loogiline, et aktsiainvestorid lükkavad poliitilise võitluse kõrvale ning keskenduvad börsifirmade fundamentaalnäitajatele,“ ütles investeerimisfirma PAAMCO direktor Alexandra Coupe. „Sarnaselt 2013. aastaga, mil toimus viimane valitsuse seisak, on aktsiaturud jõudnud uute rekorditeni.“

Sellel nädalal teatavad oma kvartalitulemused veel Novartis, General Electric, Intel, LVMH Moet Hennessy, Louis Vuitton, Starbucks ja Hyndai Motor.

S&P 500 indeks tõusis 0,8 protsenti, 2832 punktile, mis on uus rekord. Dow Jonesi indeks lisas 142 punkti ning jõudis samuti rekordini. Stoxx Europe 600 indeks kallines 0,3 protsendi võrra.

WTI toornafta kallines 0,2 protsenti, 63,49 dollarile barreli eest. Kuld tõusis 0,2 protsenti ja unts maksab 1334 dollarit.