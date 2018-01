Eesti ettevõte loob jalgpallivõistlusteks kihlveocoini

Liina Laks 24. jaanuar 2018, 06:00

Jalgpalli MMiks Venemaal tahetakse uus kihlveoplatvorm valmis saada. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180124/BORS/180129869/AR/0/AR-180129869.jpg

Krütpomüntide esmapakkumine on saanud rahakaasamise vormina ülipopulaarseks ning seda on aina enam hakanud kasutama ka Eesti ettevõtted. Eile teatas verivärske Eestis registreeritud ettevõte Better Betting SA, et soovib samuti ICOga õnne proovida ning kaasata kuni 30 miljonit dollarit.

Tegu on 2017. aasta novembris loodud firmaga, mille peamine valdkond on infopanga andmetel programmeerimine. Tallinnas Rotermanni kvartalis asuvat firmat juhib 54aastane Adriaan Arthur Brink, kaaslooja on David Vanrenen. Ettevõtte tutvustusest selgub, et firma plaanib pakkuda kihlveosüsteemi, mis töötaks põhimõttel „inimeselt inimesele“ ning oleks „tõendatult õiglane ja lõhkumatu“. Samuti lubatakse juurdepääsu teistele mängukeskkondadele, mis on muude riikide jurisdiktsiooni all. Kasutaja jaoks tuuakse võimaliku rosinana välja, et süsteem aitaks kihlveohuvilised „suurematele turgudele, kus saab suurematele panustele mängida“. Ettevõtte koduleheküljel öeldakse, et finantseerimiseesmärk on 30 miljonit dollarit, kuid koguda loodetakse vähemalt 2 miljonit dollarit. Toode ise peaks eelduste kohaselt valmima tänavu suveks, kui toimuvad jalgpalli maailmameistrivõistlused Venemaal. Krüptomünt on kõikide ICO-traditsioonide kohaselt plaanis viia populaarsematele kauplemisplatvormidele.