Jaapan rapib krüptoplatvorme

Suurejooneline krüptorahavargus ajas Jaapanil harja punaseks: riik plaanib krüptorahadega tegelevaid vahetusplatvorme kontrollida, kirjutab Reuters.

Jaapani reageeringu taga on üks ajaloo suurimaid krüoptoraha varguseid, mis sealsele kauplemisplatvormile Coincheck osaks sai. Nimelt langes mõni päev tagasi varaste saagiks 58 miljardi jeeni (ligikaudu pool miljardit eurot) väärtuses NEMi-nimelisi krüptomünte. Reutersi andmetel plaanib Coincheck inimestele 90 protsenti nende vara väärtusest tagastada, kuigi pole veel kindel, kuidas ta seda täpselt teha kavatseb.

Jaapan karmistas krüptoplatvormidele mõeldud regulatsioone eelmisel kevadel, mil nõudis, et need ka riigis registreeritud saaks. Siiamaani on end registreerinud 16 platvormi, teist samapalju ootab veel oma aega. Coincheck andis avalduse sisse septembris.

Samal ajal teatas Singapuris baseeruv NEM Foundation, et kuigi neil on olemas NEMi-plokiahelale mõeldud jälgimissüsteem ja nad „näevad“ kõiki NEMi münte, ei saa nad neid münte varguse ohvriks langenud investoritele tagastada. NEM Foundationi andmetel pole ka varas ise oma NEMe ühelegi platvormile või isiklikele kontodele ümber paigutanud - kuid raha kaotanutele pole see mingi lohutus.

NEM kuulub populaarsemate krüptomüntide sekka: selle turuväärtust hindab coinmarketcap.com 6,9 miljardile eurole ning üks münt maksab ligikaudu 0,7 eurot. Täna on münt kaotanud umbes kümnendiku oma väärtusest.