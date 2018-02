Kas sakslased loobuvad tõesti Mercedesest ja BMWst?

Münchenis elav ning iga päev BMW i3-ga ringi vurav Julia Peglow ütles Bloombergile antud intervjuus, et kuna laadimiskohti on kerge leida, ei pea ta kiirteel kihutades mõtlema, et aku võib tühjaks saada. Laadimispunkti leidmine võib mõnevõrra raskem olla maakohtades, kuid seegi ei tohiks olla ületamatu probleem, kui veidi eeltööd teha.

Laadimisvõrgustiku aktiivset arengut toetab autohiidude koostöö. Nii Volkswagen, BMW, Ford kui ka Mercedese emafirma Daimler on sõlminud lepingu, mille järgi hakatakse Saksamaale koos arendama laadimisvõrgustikku. Selle aasta lõpuks plaanitakse ehitada 100 laadimiskohta ning kümnendi lõpuks plaanitakse jõuda 400 uue laadimiskohani.

Valitsuse ponnistused

Ka Saksa valitsus on aidanud kaasa sellele, et inimesed sisepõlemismootoriga autodest loobuksid: nii saab elektriautot ostes 4000 euro suuruse soodustuse ja hübriidile kehtib 3000 euro suurune soodustus. Eelarves on 300 miljonit eurot ette nähtud laadimisvõrgustiku ehitamiseks ja täiendamiseks ning arvatavasti hakkavad mõne aja pärast kehtima ka maksusoodustused.