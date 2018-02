Ainult tellijale

Ainult tellijale

PwC Legal Eesti vandeadvokaat ja partner Priit Lätt rääkis Äripäeva korraldataval krüptoraha konverentsil, kuidas deklareerida krüptorahast teeninud tulu.

"Kõige aluseks on tulumaksuseadus," kinnitas Lätt. Ta soovitas lugeda maksuameti lehte, kus on tehtud ülevaade tulude deklareerimise kohta. Seal on ka kirjas, kuidas haldur soovitab krüptoraha õiglast hinda arvutada. "Maksuhaldur on toonud välja ka mõned elulised näiteid, mida tasub lugeda," märkis ta. "Praktiline teema on nt krüptovääringute ost/müük ja vahetamine ning kasumi/kahjumi deklareerimine."

Lätt ütles, et kui toimub krüptovääringute ost-müük ja vahetamine, tuleb lähtuda vara võõrandamise punktist. "Eraisikul tuleb deklareerida neid vääringuid, kust saadi kasu. Kahjuks kahjumit ei saa deklareerida," lausus Lätt. "Käibemaksuvaba on virtuaalvääringu vahetamine rahaks."

Läti sõnul ei too kaevandamine endaga kaasa käibemaksukohustust.

Krüptovääringute kajastamist bilansis ei reguleeri ei Eesti ega ka rahvusvaheline raamatupidamise tava, lausus Lätt. Raamatupidajad soovitavad krüptovääringuid kajastada immateriaalse põhivarana.

Täna toimub Äripäeva korraldatav krüptoraha konverents. Konverentsil tõdetakse, et krüptorahaga saab nii raha teenida kui ka raha kaotada. Aga kuidas võita? Milliseid krüptomünte sel aastal valida? Millised trendid krüptorahades valitsevad? Mida teha häkkerite ja maksuametiga? Vahendame uudiseid konverentsilt täna Äripäeva veebis.