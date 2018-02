Löök Eestilt Soome õlletööstust ei väära

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Värsketest majandustulemustest selgub, et A. Le Coqi emafirma Olvi suutis möödunud aastal kasvada ning suurendada ka dividendi, seda hoolimata aktsiisitõusu põhjustatud probleemidest Eesti turul.

Kontserni kogukäive kasvas nii möödunud aasta neljandas kvartalis kui ka 2017. aastal tervikuna, samas näitasid aga Eesti turult saadud müügitulud vastupidist trendi. Nii kasvas Olvi kogu müügitulu vastavalt 5,8 ja 7,6 protsenti, samas kui Eestis kukkus müügilt saadud tulu eelmise aasta viimasel kolmel kuul 15,2 miljonilt eurolt 13,6 miljonile eurole. Aasta lõikes tegi kontsern Eestis võrreldes varasemaga 3,8 protsenti väiksema käibe.

Põhjuseks aktsiisid

„Kogu kontserni müügitulu olid eelmisel aastal kõigi aegade suurim ning ka kasumlikkus on hea,“ rõõmustas Olvi tegevjuht Lasse Aho. Kõige suurem käibe kasv saadi seejuures koduturult ning Lätist, vastavalt 12,2 ja 13,5 protsenti. „See kõik on tänu kuluefektiivsele tegutsemisele,“ rõhutas Aho.

Peamised muutused toimusid Balti turgudel, mille puhul toob Aho välja, et kuigi lahja alkoholi aktsiisi tõus mõjutab siinseid tootjaid ning Olvi tütarettevõtteid negatiivselt, aitas hinnatõusu eel toimunud varumine aasta lõpus miinust korvata. Peamiselt liikus aktsiisitõusu tulemusel müük aga kontserni sees Eestist lõunanaabrite juurde. Nii vähenes A. Le Coqilt saadud neljanda kvartali tegevuskasum kolmandiku võrra ning ka aastane number oli 7,5 protsendi võrra väiksem.

„Läti ja Leedu areng aasta algul oli Eestiga võrreldes väga hea, sest viimase kiire aktsiisitõus põhjustas piirikaubandust,“ selgitas Aho. „Samuti vähenes alkoholi müük Eesti lipu all sõitvate laevade pardal,“ kirjeldas ta maksude tõstmise mõju kontsernile.

Eestis tegutseva A. Le Coqi käibe- ja kasuminumbrite kahanemine tõi kaasa ka selle, et ettevõte oli sunnitud vähendama töötajate hulka 12 inimese võrra. Baltikumi peale kokku vähenes Olvi kontserni töötajate hulk 30 võrra. A. Le Coqi juhatuse liige Tarmo Noop ei osanud veel mõni päev tagasi öelda, kas koondamisi tuleb veel.

„Aktsiisitõusu ärajätmine ei too põhjapoolset piirikaubandust tagasi ning see on andnud ettevõttele suurema hoobi kui Läti piiril toimuv,“ kirjeldas ta kulude vähendamise vajaduse põhjust ning viitas sellele, et olukorra lahendaks aktsiiside langetamine. Noobi sõnul on maht Eesti ja Soome piiril seoses aktsiisitõusuga langenud pea kolm korda.

Taara kärpis kasumit

Kontserni lõikes vähenes tegevuskasum möödunud kvartalis aga 0,9 miljoni euro võrra ehk 17,9 protsenti. Aasta lõikes suudeti seda suurendada aga 10,6 protsenti ehk 4,3 miljoni euro võrra. „Neljanda kvartali kasumlikkust mõjutas ühekordne klaaspudelite inventuur, mille käigus kanti maha 1,2 miljoni euro väärtuses varasid,“ selgitas Aho. Varade mahakandmine on seotud muutustega tarbimises. Selle tulemusena soovitakse tulevikus hakata investeerima ühekordsetesse klaaspudelitesse.

Hoolimata ühekordsest negatiivsest mõjust kasumile otsustas Olvi suurendada investoritele makstavat dividendi. Kui 2017. aasta kasumiks kujunes 1,73 eurot aktsia kohta, siis investorile makstakse sellest omanikutuluna välja 80 senti. Möödunud aastal premeeriti investoreid 75sendise dividendiga, kasum aktsia kohta oli siis 1,57 eurot.

Investeeritakse tulevikku

Heade numbrite taustal plaanib ettevõte tulevikus investeeringuid suurendada. Nii on seatud eesmärgiks paigutada raha taastuvenergiat tootvasse elektrijaama Soomes. „Nii saame vähendada oma ökoloogilist jalajälge ning samal ajal kuludelt kokku hoida,“ märkis Aho.

Lisaks osteti möödunud aasta lõpus enamusosalus soomlaste juhtivas alkohoolsete jookide maaletoojas Servaali Oy-s. „Servaaliga tehtud tehing on osa meie uuest kasvustrateegiast,“ ütles Aho. „Nende pakutavad brändid aitavad suurendada Olvi konkurentsivõimet ning laiendada üleüldist tootevalikut,“ oli ta veendunud.

Carlsbergi tulemused alla ootuste

Saku õlletehase omanik Carlsberg teatas veebruari alguses, et kontserni neljanda kvartali tulemused jäid mullusele alla.

Nii ulatus Carlsbergi käive 61,8 miljardi Taani kroonini ehk 8 miljardi euroni, samas kui möödunud aasta samal ajal teeniti müügitulu 62,6 miljardit Taani krooni. Kasum jäi kahe miljardi krooni juurde, mis on varasemaga võrreldes rohkem kui kaks korda vähem.

„Lääne-Euroopas jäi müük ootustele alla, sest Saksa jaemüüjast Nordic Getränkest öeldi lahti ning muutunud on ka turuolukord,“ ütles Carlsbergi tegevjuht Cees’t Hart. „Nüüd tuleb senisest rohkem panustada käsitööõllele ja alkoholivabadele toodetele,“ nentis ta.

Ida-Euroopas vähenes müügimaht aga 8 protsendi võrra, mida aitas kompenseerida küll valuutaefekt ning seda koguni 7 protsendi võrra. „Venemaal kaotati turuosa, sest PET-pudelites alkoholile kruviti hinda juurde,“ selgitas Hart. „Kuna samal ajal konkurentide pakutav hind vähenes, tähendas see meie tootmismahule 14protsendist langust,“ lisas ta.

Carlsbergi kasum kerkis seejuures aga pea 7 protsendi jagu.