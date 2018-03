Alibaba tahab Hiinas börsile minna

Alibaba aktsia hakkas täna kiiresti tõusma, sest e-kaubanduse gigant plaanib Hiinas börsile minekut, teatas Wall Street Journal.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et emissioon võib toimuda juba suvel, mil Hiina väärtpaberite seadused vaadatakse üle, mis võimaldaks välismaa ettevõtetel kohalikele börsidele tulla.

„Alates meie Ühendriikide IPOst oleme öelnud, et kui regulatsioonid lubavad, siis kaalume ka Hiinas börsile tulekut,“ teatas Alibaba CNBC-le saadetud kirjas.

New Yorgis kaubeldava Alibaba aktsia hind tõusis kauplemispäeva alguses 3,3 protsenti, 198,8 dollarini. Vahepeal ületas aktsia ka 200 dollari piiri.

Jaanuaris ütles Alibaba asutaja Jack Ma, et ettevõte kaalub tõsiselt IPOt Hongkongi börsil. WSJ raportist aga selgub, et ettevõte otsib ka viise, kuidas kogu Hiina investorid võiksid nende aktsiatele ligi pääseda.

Alibaba korraldas aktsiaemissiooni New Yorgis 2014. aastal – kokku koguti investoritelt rekordilised 25 miljardit dollarit. Viimase 12 kuuga on aktsia kallinenud 86 protsenti ning turuväärtus on tõusnud juba 495 miljardi dollarini.