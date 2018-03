Analüüs: täistuuridel kaubandussõda nulliks maksukärped

Täistuuridel kaubandussõda nulliks ära kõik kasud, mida maksureform Ühendriikidele andnud on, selgub Pennsylvania ülikooli analüüstist, vahendab CNN Money.

Donald Trumpi administratsioon kehtestab järgmisel nädalal alumiiniumi- ja teraseimpordile suured tariifid. Lisaks sellele kaalutakse 60 miljardi dollari ulatuses Hiina kaupade maksustamist.

Hiina ja Euroopa on juba teatanud, et Ühendriikidele kehtestatakse vastumeetmed. Trumpi administratsiooni liikmed aga ütlevad, et kaubandussõja hirmud on ülepaisutatud. Suurem osa sõltumatuid ökonomiste ei näe, et täistuuridel kaubandussõda oleks tõenäoline variant.

Pennsylvania ülikooli teadlased panid niinimetatud Whartoni mudelisse kõige hullema stsenaariumi, kus ükski kaup ei lähe üle USA piiri ilma maksudeta. Ühendriikidel on 20 riigiga sõlmitud vabakaubanduse leping. Whartoni mudeli järgi need kõik tühistatakse.

Leiti, et 2027. aastaks kaotaks USA kaubandussõja tõttu 0,9 protsenti SKP-st. Samal perioodil lisavad maksukärped majandusele 1,1 protsenti.

Pikaajaliselt oleks kaubandussõja mõju aga palju suurem. 2040. aastaks kaotaks USA 5,3 protsenti SKP-st, maksukärbete positiivne mõju on selleks ajaks aga 1,6 protsenti, leidsid ülikooli teadlased.

Teisisõnu – kaubandussõda läheks majandusele 10 aasta vältel maksma 200 miljardit dollarit, 2040. aastaks aga 1,4 triljonit.