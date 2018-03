Goldman: arenevad turud on parim panus

Arenevate turgude aktsiad on pärast veebruarikuust hinnasula kõige atraktiivsemad, arvavad Goldman Sachsi analüütikud, vahendab Bloomberg.

Erinevalt varasematest korrektsioonidest, mil arenevatelt turgudelt voolas hulganisti raha välja, on kliendid arenevatele turgudele ja riskantsematesse varadesse pigem raha juurde pannud, teatas Goldman Sachsi varahalduse tegevjuht Sheila Patel.

Viimase kuu jooksul on arenevate turgude aktsiad kallinenud 3,1 protsenti, USA omad aga 2,5 protsenti.

„On raske leida aega, kus oleme tundnud rohkem optimismi,“ ütles Patel Bloombergile antud intervjuus. „See ei tähenda aga seda, et me võime lõõgastuda, sest on asju, mis teevad ka närviliseks. Need kipuvad pigem olema seotud aga turgude struktuuriga.“

Goldman Sachsi varahaldus, mis juhib kokku triljonit dollarit, ei ole ainuke, mis investoritele arenevaid turge on soovitanud. Sama on teinud ka GMO, Voya Investment Management ja JPMorgan Chase & Co. Alates 2016. aastast on arenevad turud kallinenud lausa 75 protsenti. Tõusule panustajad ütlevad, et edasist kallinemist toetavad ettevõtete kasumikasv, madalad hinnatasemed ning küllaltki madal volatiilsus.

Patel ütles, et eriti optimistlikud ollakse India tervishoiufirmade, Mehhiko tarbimissektori ja Argentina võla osas. Ta ootab, et India valitsus suurendab tervishoiule tehtavaid kulutusi. Poliitilisi riske ei saa ignoreerida, aga investorite pessimism Mehhiko ja Argentina suhtes on ülepaisutatud, lisas Patel.