Föderaalreserv tõstis intressimäärasid

Föderaalreserv teatas tänasel pressikonverentsil, et tõstab sellel kuul intressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra.

Baasintressimäärad on nüüd 1,5 ja 1,75 protsendi vahemikus. Tegemist oli kuuenda intressitõusuga alates 2015. aastast, mil neid hakati nullist tõstma.

Baasintressid on tihedalt seotud ka tarbijatele suunatud intressimääradega, mis tavaliselt tõusevad kohe pärast Föderaalreservi intressitõusu.

USA keskpank uuendas ka oma majandusprognoose. Lisaks sellele anti mõista, et tulevikus võidakse rahapoliitikat veelgi kiiremini karmistada. Praegu ootavad turud 2018. aastaks kolme intressitõusu ning keskpanga teatel läheb see nende plaaniga jätkuvalt kokku. Järgmise kahe aasta perspektiivis lisati juurde üks intressitõus.

Tõsi küll, enne tänast kohtumist oli järjest rohkem ökonomiste, kes ootasid sellel aastal nelja intressitõusu. Futuuriturgude andmetest võib järeldada, et turud peavad sellise stsenaariumi tõenäosuseks 38 protsenti.

„Majanduse väljavaade on viimastel kuudel tugevnenud,“ ütles Fedi avatud turu komitee pärast kohtumist avaldatud pressiteates. Teisalt kirjutati samas raportis, et „majandusaktiivsus on viimasel ajal mõõdukalt paranenud“.

Majanduskasvu 2018. aasta prognoosi tõsteti 2,1 protsendilt 2,4 protsendini. Pärast seda peaks kasv aga veidi aeglustuma. 2020. aastaks oodatakse 2protsendilist kasvu ja pikaajaline prognoos on jätkuvalt 1,8 protsenti.