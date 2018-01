Analüütik: tehnoloogiahiiud hävitavad väiksemad

Ainult tellijale

Kui Nasdaqi juht on ennustanud, et tänavu tuleb hea IPO-aasta, on ka neid, kes peavad seda väidet täiesti alusetuks ning leiavad, et Amazon ning Apple “söövad” väiksed ettevõtted ära.

Morrison & Foersteri ettevõtete üks juhte Robert Townsend selgitas CNBC-le, et suured tehnoloogiaettevõtted nagu Alphabet, Amazon ja Apple laiendavad oma tooteportfelli jõuliselt, mis tähendab, et väiksemad firmad, kes nišis tegutsevad, võivad olla sunnitud õige pea uksed kinni panema.

“Ilmselt saab tõesti nii olema, et mõned ettevõtted, nagu Amazon, Google, Apple, Microsoft, Alibaba ja Tencent on tõelised raskekaallased,” prognoosis ta ja lisas, et õige pea hakkavad väiksemad tehnoloogiafirmad tundma, et nad satuvad ärilises mõttes aina ebamugavamasse positsiooni. “Ebamugav on siis, kui sa pole täiesti tipus,” täpsustas ta.

Nukker IPO-turg

Ühtlasi on Townsendi sõnul suurte firmade domineerimine kaasa toonud selle, et ettevõtted ei ole huvitatud börsile minemisest. Viimased kaks aastat on CNBC andmeil olnud kõige kehvemad IPO-aastad alates 2009. aastast.

Lisaks suurfirmadele mängib Townsendi sõnul asjas suurt rolli ka see, et lisaks börsile on ka muid võimalusi, kuidas rahastust saada. Ühe populaarsema näitena võiks siinkohal tuua Jaapani SoftBanki loodud 100 miljardi dollari suuruse eelarvega Vision Fundi, mille eesmärk on toetada progressiivseid ettevõtteid.

Kõige selle taustal prognoosib USA advokaadibüroo Wilson Sonsini Goodrich & Rosati partner ja asutaja Larry Sonsini, et USA börsil saab alanud aasta olema ilmselt ajaloo viletsaim.

Sonsini arutles, et paljud suurfirmad ei lasegi väiksematel börsile minna, vaid ostavad need enne ise ära. Facebook oleks siinkohal üks lihtsamaid ja ka tuntumaid näiteid: kuuluvad ju sotsiaalmeediagigandile sellised keskkonnad nagu Instagram ja WhatsApp.

Maksumuudatused toovad kasu suurtele

Eriti magusalt mõjuvad suurtele gigantidele aga mõistagi maksukärped. USA föderaalne ettevõtete tulumaksumäär langeb varasemalt 35%-lt tänavu 21% peale.

“Kui sa otsid kohta, kuhu raha panna, siis USA turud muutuvad odavamaks,” kommenteeris Hogan Lovellsi partner Jamie Wickett.

Küll aga ei maksa arvata, et USA firmad ilmselgelt oma tulemused kodumaal deklareerivad. USA ettevõtetele rakenduv tulumaksumäär on ka pärast maksumuudatuse kehtima hakkamist kõrgem kui näiteks Suurbritannias ja Iirimaal.

Wickett märkis, et neil suurettevõtetel, kes oma rahadega Euroopas toimetavad, on endiselt väga vähe põhjust USAsse naasta.