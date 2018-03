Õllebränd, mis paneb su vara kerkima

Ainult tellijale

Constellation Brandsi aktsia on viimase viie aastaga tõusnud 399%, samal ajal kui teise suure alkoholitootja Diageo aktsia hind on tõusnud vaid 12%, ning palju paremini pole käinud ka teiste suurte õlletootjate käsi.

Õlle kõrge müügikäibe kasvu taga on asjaolu, et kui veel enne 2013. aastat müüs Constellation Mehhiko õllebrände 50:50 ühisettevõtte alt, siis 2013. aastal omandas Constellation täielikult eksklusiivõiguse Grupo Modelo õllede müügiks USAs.

Constellation Brandsi müügikäibes on õlle osakaal aastatega järjest tõusnud. Kui veel viis aastat tagasi oli õlle osakaal müügikäibest 48%, siis 2017. aastal jõudis see 58%ni. Viie aastaga tõusis firma veini müügikäive 15% ning õlle müügikäive 71%. Sellise erinevuse põhjus on eelkõige see, et vahepealsetel aastatel müüs firma madalama hinnaklassi veinibrändid, et keskenduda kõrgema hinnaklassi ehk kõrgema käiberentaablusega brändidele.

Kui Constellation Brandsi ärimudel lühidalt kokku võtta, siis edu on toonud kaks aspekti: heade veinibrändide kokkuost aastakümnete jooksul ning edukas Mehhiko õlle import USAsse. Kui veinide poole pealt keskendutakse kõrgema kasumimarginaaliga keskmise ja tippklassi veinidele, siis õllede hulgas toob edu Corona õlu import USAsse.

Kui vaatame USA õlleturgu üldiselt, siis näeme tendentsi, mida kohtab ka Lääne-Euroopas – vanade brändide turuosa kaotus ning käsitööõllede suurem tulek. Samal ajal on USAs veel üks tendents, mida Eestis pole sellisel kujul olnud – importõllede turuosa kasv. Näiteks 2016. aastal püsis USAs üldine õllemüük aasta varasemaga võrreldes samal tasemel, kuid käsitööõlle müügimaht kasvas 6,2% ning importõlle oma kasvas 6,8% (allikas: USA Pruulikodade Liit).

Analüüsifirma IRI Worldwide teatel jätkus ka 2017. aastal suurte premium-õllebrändide (Budweiser, Bud Light, Miller Lite, Coors light jt) müügi langus – müügimaht langes 3,8% ning rahaline müügikäive 2,9%, kukkudes veidi rohkem kui 13 miljardi dollari peale. Kogu õlleturu müügikäive langes aastaga 0,4%, 34 miljardi dollarini. Sealhulgas aga kasvas importõlle müügikäive 8,4%, üle 6,5 miljardi dollarini, ning käsitööõlle oma 5,6% ehk üle 4 miljardile dollarile.

Importõlle müügi kasvust on kõige rohkem kasu saanud just Constellation Brands, kelle tooteportfellis on USA kõige populaarsemad importõllebrändid. Lisaks heale turundusele aitab importõlle ja eriti Mehhiko päritolu jookide müügile kaasa asjaolu, et USA elanikest on 17% nn hispaania päritoluga, neist enamuse moodustavad Mehhikost pärit inimesed. See seletab ka õllemarkide Corona, Modelo, Dos Equis populaarsuse kiiret kasvu.

Corona – importõlle kroonitud liider

Importõllede kategoorias on USA turu konkurentsitu liider Corona Extra. Selle turuosa oli 2016. aastal 23,9%. Järgnesid samuti Constellation Brandsile kuuluv Modelo Especial 14,3% ning Heineken 11,9%-ga. Kui lisame veel Corona Light’i ja Pacifico, siis on Constellation Brandsi käes 46,7% USA importõlleturust. See tõstab Constellation Brandsi USA suuruselt kolmandaks õlletootjaks.

Corona populaarsust toetab Constellation suurte reklaamikuludega. Näiteks 2015. aastal kulutas ettevõte reklaami peale 426 miljonit dollarit ning sellest ligikaudu 30% ehk 126 miljonit dollarit läks vaid Corona reklaamimiseks. Kui Corona Extra on USA suurima turuosaga importbränd, siis Constellationi portfelli kuuluv Modelo Especial teeb USAs kõige kiiremat müügikasvu: 2011. aastast kuni 2016. aastani kasvas selle müük 133%, 6,1 miljoni barrelini (715 miljonit liitrit).