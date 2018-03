Gross: ärge uskuge Föderaalreservi

Miljardärist võlakirjafondi juht Bill Gross ütles pärast Föderaalreservi intressitõusu, et keskpanka ei saa usaldada, vahendab Bloomberg.

„Föderaalreservi prognoos, et sellel aastal tõstetakse intresse kolmel või neljal korral, on tõenäoliselt liialdus,“ kirjutas Gross investoritele saadetud kirjas. „USA ja globaalsel majandusel on liiga suur võimendus, et taluda üle 2protsendilist baasintressimäära keskkonnas, kus inflatsioon on 2 protsenti.“

Föderaalreserv tõstis kolmapäeval baasintressimäära 0,25 protsendi võrra 1,5-1,75 protsendi vahemikku. Föderaalse avatud turu komitee prognoosib, et tänavu tõstetakse intresse kolmel korral ja 2019. aastal veel kolmel korral. See tähendab, et 2018. aasta lõpuks peaks intressimäär olema 2,125 protsenti ja 2019. aasta lõpuks 2,875 protsenti.

2 protsendist kõrgem intressmäär destabiliseeriks USA majandust, aeglustaks arenevate turgude kasvu ning sunnib teisi keskpanku samuti intresse tõstma, ütles Gross.

Janus Capitali fondijuht lisas, et USA 10-aastaste võlakirjade tootlus püsib selle aasta vältel 3 protsendi ümber. Jaanuaris, mil võlakirjade tootlus ületas 2,5 protsendi taseme, teatas Gross, et võlakirjade 35 aastat kestnud pulliturg on läbi saanud. Kui võlakirjade hind langeb, siis tootlus tõuseb ja vastupidi.