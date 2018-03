Investorid panustavad rubla tõusule

Turuosalised on ühel meelel, et intressimäärad on tugev faktor, mis rublat toetab. Tõsi küll, Venemaa Keskpank tõenäoliselt jätkab lõdva rahapoliitikaga, sest tarbijainflatsioon on väga madal. Venemaa reaalintressid on arenevate turgude seas ühed kõrgemad, mis peaks rubla toetama, kirjutasid Morgan Stanley analüütikud eesotsas Hans Redekeriga.

Capital Economicsi ökonomistid Neil Shearing ja William Jackson ootavad, et Venemaa inflatsioon on keskpanga plaanitud 4protsendilisest määrast madalam.

Tavaliselt on nii, et lõdva rahapoliitikaga keskpank pigem survestab valuutakurssi. Seekord on asjad aga teisiti. „Odav nafta ja geopoliitilised pinged survestavad samuti rublat, aga me näeme valuutas jätkuvalt väärtust,“ ütlesid Morgan Stanley analüütikud. „Venemaa valitsuse 10aastased võlakirjad pakuvad praegu 7protsendilist tootlust ja selle tõttu võiks investorid olla võlakirjadest huvitatud. See omakorda toetab jälle rubla.“

3. Potentsiaalsed reformid

Venemaal on varasemalt olnud mitu kiire majanduskasvuga perioodi, millele on järgnenud stagneerumine. Selleks, et Venemaa ei kukuks stagnatsiooni, on vaja teha reforme, nõustuvad analüütikud.

„Pärast valimisi peaks majanduskasv muutuma prioriteediks. Poliitiline stabiilsus on juba tagatud ning nüüd ootame värsket majanduspoliitikat, mis kasvu käima tõmbaks,“ ütles Simpson.

Pühapäeval Venemaal toimunud presidendivalimised võitis ülekaalukalt jälle Vladimir Putin. Tulemus oli oodatud ning rubla kurssi see väga ei mõjutanud.

Sellel nädalal on rubla kurss veidi tugevnenud, sest nafta hind tõuseb ning USA dollarit on survestanud kaubandussõja hirm.

4. Majandus on sanktsioonidega kohandunud