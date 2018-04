Odyssey alustas OEG aktsiate kokkuostu

Kuna kokku on Olympicul 151,8 miljonit aktsiat, siis püüab ettevõte nüüd võimalikult suure osa aktsiaid kätte saada. Suurosalus tal juba on, sest Olympicu suuromanikud Armin Karu ja Jaan Korpusov on talle lubanud oma 64protsendise osaluse (97,1 miljonit aktsiat). Kui Odyssey saab kätte 90 protsenti OEGst, saab ta võtta vastu otsuse ülejäänud aktsiate ülevõtmiseks.

Kui ta 90 protsenti kätte ei saa, kavatseb Odyssey esmalt OEG endaga ühendada ja kui talle seejärel kuulub 90 protsenti aktsiatest, võtab ta ülejäänud aktsiad üle. Sisuliselt liidetakse OEG Novalpina kontserniga ning Odyssey teatas, et neile praegustele aktsionäridele, kes praegust pakkumist vastu ei võta, pakutakse tulevikus ülevõtva ettevõtte uusi aktsiaid.