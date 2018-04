Trump räsib Amazoni aktsiat

Ainult tellijale

Internetikaubandushiiu Amazoni tähelendu ei näinud miski peatavat. Kuid siis sattus ta USA presidendi Donald Trumpi rünnaku alla.

Möödunud nädalal kirjutas Donald Trump Twitteris, et Amazon ei maksa piisavalt makse, kasutab ära USA riiklikku postifirmat – ega maksa ka sellele piisavalt – ning rõhub oma tegevusega väikekaupmehi, kes on sunnitud konkurentsi tõttu oma tegevuse lõpetama. Need süüdistused panid Amazoni aktsia tublisti langema, esmaspäeval kukkus aktsia jupiti viie protsendi jagu, 1370 dollari juurde, eile õhtul algas kauplemispäev samuti langusega. Kas see annab põhjuse muretsemiseks?

Mis selle taga on?

Et Amazon üldse makse ei maksa, pole õige: New York Timesi andmetel tasus Amazon eelmisel aastal ligi miljardi dollari jagu tulumaksu ning ettevõte kogub käibemaksu neis osariikides, mis seda nõuavad. Samas tõi leht välja, et föderaalmakse kontsern ei maksnud ning „kasutas ära maksusoodustusi, et föderaalsetest maksudest kõrvale hoida“.

Riikliku postiteenuse puhul tuleb märkida, et see on juba aastaid rahalistes raskustes. Kuna Amazoni pakiteenus on postiettevõtte jaoks kasvav valdkond ning selle maht on suur, on tõenäoline, et Amazon sai postiettevõttelt hea tehingu. Samas kaitses postiettevõtte finantsjuht Joseph Corbett möödunud suvel Wall Street Journalis ägedalt Amazonile antud tariife – nende hind olevat „konkurentsivõimeline“.