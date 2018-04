Kaubanduspinged lükkasid Euroopa turu taas langusesse

Täna ennelõunal libisesid langusesse kõik Euroopa turud: investorite seas külvasid ebakindlust kaubanduspinged USA ja Hiina vahel ning eilse tõusu võidud tehti rahaks.

Pärast tugevat tõusupäeva olid Euroopa suuremad börsid ligikaudu poole protsendiga miinuses. Enim kukkus Saksamaa DAX, 0,7 protsenti. Siin vedas langust Daimler, mille aktsia kaotas enam kui 6 protsenti. Põhjuseks on kaubanduspinged, mis langevad Daimleri jaoks kriitilisele ajale: sakslastel käivad parasjagu läbirääkimised Hiina miljardäri ja Geely omaniku Li Shufuga, kellel on juba ettevõttes ligi 10protsendine osalus, kirjutas Bloomberg.

Daimleri juht Dieter Zetsche on rõhutanud, et otsib hiinlastega lähedasemaid suhteid. Kuid Hiina karistustollidest USA autodele kaotaksid tublisti just Euroopa autotootjad Daimler ja BMW, kel on USAs suured tootmisüksused.

Eile toimus ka Daimleri aktsionäride üldkoosolek, kus otsustati maksta dividendi 3,65 eurot aktsia kohta. Daimleri aktsia on tänavu odavnenud 7 protsenti ja kaupleb 65 euro taseme juures.