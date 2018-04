OEG nõukogu: pakutav hind on mõistlik

Aktsiate eest pakutav hüvitis on õiglane ja mõistlik, seisab börsiteatena avaldatud nõukogu arvamuses.

Kõik nõukogu liikmed on arvamusel, et OEG aktsiate eest pakutav hüvitis 1,9 eurot aktsia kohta on õiglane ja mõistlik, arvestades et pakutud hind on 3,26 protsenti kõrgem viimase kuue kuu kaalutud keskmine börsihind ning arvestades arvestades, et kaks suuraktsionäri (st OÜ HansaAssets ja OÜ Hendaya Invest) on sama Pakkumise vastu võtnud ilma mis tahes täiendavaid tasusid või hüvitisi saamata.

Seetõttu toetab nõukogu Pakkumist ja soovitab aktsionäridel Pakkumine vastu võtta, eriti arvestades Ülevõtja kavatsust viia ühing börsilt ära ning lõpetada OEG aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna börsil, seisab börsiteates.