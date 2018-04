EfTENi äripinnad täis, kasum kasvab

Ainult tellijale

Kaspar Allik 24. aprill 2018, 15:30

Kinnisvarafondi EfTEN Real Estate III müügitulu kasvas aastaga 13 protsenti, 2 miljoni euroni ning puhaskasum suurenes 14 protsenti, 1,25 miljoni euroni.

EfTEN Real Estate Fund III tänavuse esimese kvartali olulisimad sündmused olid DSV Riia logistikakeskuse laiendusest saadud üüritulu kasv alates märtsist ning eelmise aasta detsembris avatud Laagri Selveri kauplusehoones tegevuse alustamine. Laagri Selveri arendusprojekti saab lugeda lõppenuks selle aasta mais, mil viiakse lõpuni Circle K Laagri teenindusjaama-poolse lisaparkla asfalteerimine.

Rahulolev investor

„Kõik äripinnad on praktiliselt 100 protsenti täis. Suuremad investeeringud on toimunud, nüüd jääb üle oodata, et hakkab raha korralikult teenima, nii nagu peab,“ kommenteeris fondis algusest peale investeeringut omav Lauri Olli.

Tavapärase majandustegevuse poolest vastas esimene kvartal juhtkonna ootustele. Lisaks täideti ajutiselt vakantsed pinnad Vilniuses Ulonu ärihoones. Mõlemad fondile kuuluvad Leedu büroohoonete üüripinnad on kvartali lõpu seisuga 100% üürnikega kaetud.

„Mina olen EfTENiga väga rahul,“ kommenteeris Olli ning ütles, et kui hind on õige, siis kaalub ta ka aktsiate juurdeostmist.