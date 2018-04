JP Morgani varahalduse peastrateeg: kümne aasta pikkune võlakirjade karuturg on alanud

Globaalsed võlakirjad on dekaadi pikkuse karuturu varajases staadiumis, kuna kriisijärgsete stiimulpakettide äravõtmine maailma keskpankade poolt lükkab tulumäärasid ülespoole, ütles JP Morgani varahaldusüksuse võlakirjade peastrateeg Bob Michele Reutersile.

Kuid Michele ei näe, et kõrgemad võlakirjade intressimäärad viiksid tugevama dollarini, sest dollarit survestab mure USA eelarveliste stiimulite pärast, mis sunnivad valitsust rohkem laenama.

„Ma arvan, et me oleme võlakirjade karuturu varajases staadiumis,“ ütles Michele, kelle hallata on 500 miljardit dollarit varasid, Reutersile.

Michele ütles, et laenukulude kasv ei ole korrapärane ning võlakirjaturul on vahepeal ka sõite ülespoole, aga üldiselt võib öelda, et võlakirjaturg on sisenenud kümneaastasesse tõusvate intressimäärade ajajärku.

„Minu meelest oleme elanud sellises ajajärgus, kus keskpangad on moonutanud intressimäärasid ning nad on teinud seda nii kaua, et praegu on juba teatud rühm inimesi, kes alustavad ettevõtlusega, kuid kes ei tea midagi muud, kui ainult moonutatud intressimäärasid,“ lisas Michele.

Keskpankade varade ostud on vähenenud umbes veerandini aastatagusest mahust ning JP Morgani prognoosi kohaselt jõuab keskpankade bilansimahtude suurenemine ehk nn rahatrükk käesoleva aasta neljandas kvartalis bilansimahtude vähenemiseni.

USA 10-aastase võlakirja intressimäär tõusis selle nädala kolmapäeval üle psühholoogiliselt olulise 3% piiri, seoses kasvava inflatsiooniga ning USA valitsuse kasvava laenamisega.

„Ma arvan, et turul on õigus selles osas, et kui Föderaalreserv tõstab intresse, ei peatu nad enne, kui majanduses on seisak ning selleks ajaks on juba liiga hilja, kuna rahanduspoliitikas on teatud viitaeg ning nad on sellega valla päästnud järgmise majanduslanguse,“ ütles Michele.