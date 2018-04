Norra naftafond kaotas kümneid miljardeid

Norra naftafond, mis omasuguste hulgas maailma suurim, kaotas esimeses kvartalis kümneid miljardeid dollareid, vahendab MarketWatch.

Fondi turuväärtus kukkus 2018. aasta esimeses kvartalis 21,4 miljardi dollari võrra, 1,02 triljoni dollarini. Norra kroonides on nafta maht 8,124 triljonit.

„Kvartalile lisas värvi globaalsete aktsiaturgude volatiilsus,“ kirjutas fond reedeses pressiteates. Veebruaris hakkasid aktsiaturud langema ning USA võlakirjade tootlused kasvasid. Võlakirjade tootlus ja hind liiguvad vastassuunas.

Fondi jaoks oli tegemist esimese kvartaalse langusega kahe aasta jooksul. Aktsiainvesteeringud, mis moodustavad fondist 66,2 protsenti ja on suunatud peamiselt USA turgudele, kaotasid 2,2 protsenti. Fikseeritud sissetulekuga investeeringud odavnesid 0,4 protsenti.

Mullu tuli fondile kasuks see, et aktsiainvesteeringuid on tehtud peamiselt USAsse. Naftafondi väärtus kasvas 2017. aastal 131 miljardi dollari võrra, sest USA turud ületasid järjepanu rekordeid.