Berkshire ja Buffett ostsid üüratult Apple’it

Warren Buffetti konglomeraat Berkshire Hathaway ostis esimeses kvartalis 75 miljonit Apple'i aktsiat.

„Tegemist on uskumatu ettevõttega,“ ütles Buffett telekanalile CNBC. „Apple teenib pea kaks korda sama palju, kui teenib kasumlikkuselt teine ettevõte Ameerika Ühendriikides,“ põhjendas ta oma ostu. Buffett lisas, et on viimase aasta jooksul ostnud Apple’i aktsiaid rohkem kui midagi muud.

Enne viimast ostu oli Berkshire Hathaway kontol 165,3 miljonit Apple’i aktsiat. Apple’it peetakse hetkel konglomeraadi suuruselt teiseks investeeringuks, mille väärtus ulatub 28 miljardi dollarini. Berkshire’i kontol on kõige rohkem Wells Fargo aktsiaid.

Apple’i aktsia sulgus eile 177 dollari juures ja see on tänavu kerkinud pea 5 protsenti.