Karmi käega Trump tõstis nafta uute rekorditeni

Ühendriikide naftahinnad tõusid 70 dollarist kõrgemale – viimati juhtus nii 2014. aastal. Investorid on järjest kindlamad, et USA võib Iraani tuumaleppe osas karmi joone võtta, vahendab MarketWatch.

Juunikuu WTI toornafta futuur on täna kallinenud 1 protsendi, 70,40 dollarini barrelist, mis on kõrgeim tase alates 2014. aasta novembrist. Eelmisel nädalal tõusis nafta hind 2,4 protsenti.

Brenti toornafta lisas samal ajal 0,8 protsenti, 75,51 dollarini barrelist. Eelmisel nädalal kallines Brent 1,5 protsenti.

Täna on kauplejate jaoks kõige tähtsam teema see, kas USA president loobub Iraani tuumaleppest või mitte. Tuumaleppest loobumine tähendaks tõenäoliselt seda, et riigile kehtestatakse värsked sanktsioonid. Trump peab oma otsuse teatavaks tegema 12. maiks. Sanktsioonid piiraks Iraani naftaeksporti ja vähendaks globaalset pakkumist. Iraani välisminister nentis eelmisel nädalal, et USA nõudmised on vastuvõetamatud.

Turud panustavad karmile otsusele

Ootused, et tuumaleppest loobutakse, ongi nafta hinda kõrgemale viinud. „Turud panustavad karmimale joonele, vaatamata sellele, et Trump on varasemalt taoliste asjadega ka ainult ähvardanud,“ ütles investeerimisfirma Oanda kauplemise juht Stephen Innes.

Mitmed teised aga ütlevad, et investorid võivad tuumaleppest loobumise tõenäosust üle hinnata. „Kui vaadata tema läbirääkimiste stiili, siis ma näen kedagi, kes ähvardab hukatusega – ta on rääkinud NAFTA leppest loobumisest, riikide pommitamisest (Põhja-Korea) või isegi NATOst lahkumisest. Päeva lõpuks valib ta aga normaalse kompromissi. See on tema läbirääkimiste stiil ja ma ootan, et see ei muutu,“ ütles investeerimisfirma ACLS Globali investeeringute juht Marshall Gittler.

Lisaks Iraani teemale on nafta hindu kergitanud ka Venezuela süvenev majanduskriis. S&P Global Plattsi poolt OPECi riikides tehtud küsitlusest selgub, et aprillis langes naftakartelli tootmine juba kolmandat kuud järjest. Nii Iraan kui ka Venezuela on OPECi liikmed.

Iraani nafta aseminister Amir Hossein Zamanina ütles, et nende riigi jaoks on sobiv naftahind 60-65 dollarit barrelist. See on tunduvalt madalam kui 80-100dollarine hind, mida jahivad saudid.

Investorid jälgivad pingsalt ka Ühendriikide tootjate tegevust. Reedel teatas Baker Hughes, et USA aktiivsete nafta puurtornide arv kasvas eelmisel nädalal 9 võrra, 834ni.